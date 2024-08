Lecture Zen Résumer l'article

La saison 2024-2025 de la Ligue 1 McDonald’s, dont la reprise est programmée ce 16 août, est dans une situation inédite pour la diffusion des matchs. Alors que l’arrivée de DAZN provoque une vague d’indignation et d’appel au piratage (streaming, IPTV…), il y a diverses possibilités pour regarder la compétition en direct.

À moins d’un retournement de situation, la Ligue 1 sera co-diffusée par DAZN (8 matchs) et beIN Sports (1 match), cette année et jusqu’en 2029. Deux noms choisis au dernier moment, et qui provoquent une vague d’indignation en ligne. La raison ? Avec des formules sans engagement, il faut débourser 39,99 euros par mois pour DAZN et 15 euros par mois pour beIN. On est loin du football populaire, d’où l’émergence de mouvements de boycott sur les réseaux sociaux.

La Ligue 1 s’apprête-t-elle à connaître les pires audiences de son histoire ? Cet article récapitule les différents moyens de la regarder, alors que le match Le Havre – PSG ouvre le bal ce vendredi 16 août.

DAZN : le service de streaming est disponible partout… sous la forme d’une option payante

DAZN va avoir beaucoup de travail pour redorer son blason. Entre ses offres jugées trop chères (29,99 euros avec engagement, 39,99 euros sans), sa proposition éditoriale jugée insuffisante (pas de consultants sur le terrain et prise d’antenne au dernier moment), son manque de notoriété et sa décision de ne pas proposer d’offre avec juste la Ligue 1, le service anglais, qui espère atteindre 1,5 million d’abonnés en six mois, va connaître un début difficile.

Il a au moins déjà réussi une chose ! convaincre des partenaires de vendre des offres.

myCANAL : le meilleur moyen d’accéder à DAZN

Contrairement à Mediapro, qui n’avait pas réussi à commercialiser ses chaînes Telefoot sur myCANAL, DAZN a réussi à signer un partenariat avec Canal+. Il n’est pas avantageux pour les abonnés (il n’y a pas de remise), mais il permet d’accéder à l’interface DAZN depuis myCANAL, pour notamment profiter du multi-écrans. Pour les amateurs de foot, il s’agit sans doute du meilleur moyen de tout réunir à un endroit (Canal+, beIN et DAZN dans une même interface). L’option est disponible sur l’espace client.

Amazon et les opérateurs vont aussi proposer DAZN

Autre possibilité : s’abonner depuis Prime Video ou votre décodeur télé (Orange, Free, SFR et Bouygues). Tous les opérateurs proposent DAZN, avec la possibilité de retrouver ses chaînes sur les box. Un bon moyen de ne pas être forcé à installer son application.

DAZN : il y a aussi une application en direct

Enfin, même si ce n’est pas forcément le plus pratique, il reste possible de s’abonner à DAZN depuis DAZN, avec son interface propre. Son site est réputé fiable (l’entreprise beaucoup d’expérience à l’étranger), mais vous devrez passer par l’application pour regarder des matchs, sans possibilité de zapper facilement.

DAZN dispose aussi d’un site pour streamer les matchs. // Source : DAZN

DAZN avec ou sans engagement : attention au piège

Faut-il s’abonner à DAZN sans engagement (39,99 euros par mois) ou avec engagement (29,99 euros par mois) ? Attention au piège : l’engagement dure 12 mois et couvre aussi les mois sans football (juin, juillet, une moitié d’août et la pause hivernale). Au total, on risque donc de débourser la même somme sans possibilité de s’enfuir en cours de route :

Abonnement DAZN sans engagement pendant 9 mois (en ratant les premiers matchs d’août) : 359,91 euros

(en ratant les premiers matchs d’août) : 359,91 euros Abonnement DAZN sans engagement pendant 10 mois (en ratant les premiers matchs d’août) : 399,99 euros

(en ratant les premiers matchs d’août) : 399,99 euros Abonnement DAZN avec engagement pendant 12 mois : 359,88 euros

beIN Sports : un tarif fixe de 15 euros et une disponibilité partout

Le match du samedi soir sera diffusé par beIN Sports, inclus dans les offres sport de Canal+ (ou peut être souscrit indépendamment pour 15 euros par mois, avec la Ligue 2, la Liga, la Bundesliga, la NBA…). Il s’agit, dans tous les cas, d’une offre sans engagement.

Free Foot : une application pour regarder les meilleures actions d’un match légalement

L’autre diffuseur méconnu de la Ligue 1 est Free qui, avec son application Free Foot, dispose des droits en quasi-direct (il bénéficie d’une sous-licence DAZN).

Il s’agit d’un logiciel gratuit qui envoie des notifications dès qu’il se passe quelque chose sur le terrain (but, belle tentative, dribble spectaculaire, faute, pénalty, coup d’envoi, dispute…). Chaque notification est accompagnée d’une courte vidéo avec l’extrait de l’action. À la fin de chaque match, un résumé complet est publié.

L’interface de Free Foot. // Source : App Store

Free Foot est légal, contrairement au partage d’actions sur les réseaux sociaux qui sont immédiatement supprimées sur demande de la Ligue de football professionnel (LFP).

Au vu des prix pratiqués par DAZN et beIN, il peut s’agir d’un bon moyen pour suivre son équipe. Peut-être histoire de laisser du temps à DAZN pour revoir ses offres ?

Streaming illégal et IPTV… Attention à la guerre avec la LFP

Depuis l’obtention des droits par DAZN, les internautes sont de plus en plus nombreux à rechercher le terme IPTV sur Google. Mais, attention, la LFP en est consciente. L’instance en charge du football français vient d’obtenir le blocage de plusieurs plateformes illégales, pour bloquer leur accès en France (ou, du moins, le compliquer).

Les recherches pour le terme IPTV ont progressé au moment où DAZN est devenu populaire. // Source : Numerama

S’il est toujours possible de regarder du football illégalement, rappelons que cette utilisation pénalise les clubs, qui sont les premières victimes des choix de la LFP en matière de diffusion. Il ne s’agit dans tous les cas d’une solution pas viable avec beaucoup de retard sur les actions, des risques de coupure et une qualité inférieure aux offres légales.

