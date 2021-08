Amazon Prime Video proposait le match Lille - PSG, dimanche soir, à l'occasion du Trophée des Champions. La plateforme a réussi ses grands débuts dans la diffusion de foot en France, à moins d'une semaine de la reprise de la Ligue 1.

Dimanche soir marquait le coup d’envoi de la saison 2021/2022 de football, avec le Trophée des Champions remporté par Lille au détriment du PSG. Cet événement sportif en cachait un autre : le lancement de la section Ligue 1 de la plateforme Prime Video, laquelle diffusera 8 des 10 matches de chaque journée. On attendait ce premier match — offert à tous les abonnés Prime — avec impatience, les lancements de chaîne étant parfois compliqués (on se souvient encore des débuts chaotiques de RMC Sport).

Le baptême d’Amazon Prime Video Ligue 1 a été parfait, selon nous. Pendant 90 minutes, le choc entre Lille et le PSG a été diffusé sans problème technique (son et/ou image). La qualité d’affichage était de bonne facture, ce qui n’est pas toujours le cas avec le foot. On rappellera quand même qu’Amazon n’est pas novice en la matière : la Premier League est déjà proposée aux utilisateurs anglais et nous avons pu découvrir Roland-Garros dessus, il y a quelques semaines.

Le foot sur Amazon Prime Video

Interface

La section football d’Amazon Prime Video mise sur l’efficacité et la sobriété. Les matches du week-end à venir sont accessibles depuis un carrousel à défilement horizontal. C’est rapide et fluide. La visibilité du calendrier est bienvenue : on sait ce qu’on pourra voir dans quelques jours, sans besoin de passer par une solution externe (Google). Il suffit ensuite de cliquer sur la rencontre qu’on souhaite suivre pour lancer la vidéo, sachant que le flux démarre 15 minutes avant le coup d’envoi (pour la présentation, les compositions…).

Qualité

Amazon offre de la qualité HD sur sa plateforme de SVOD (bande passante de 5 Mo/s), promettant « une expérience de visionnage optimale en fonction de la vitesse de bande passante disponible » sur sa FAQ. On rappelle que, à date, seule la chaîne Canal+ a offert la Ligue 1 en 4K, uniquement pour la grosse affiche du dimanche soir.

« Nous recommandons l’utilisation d’appareils Fire TV, iOS ou Android pour une expérience optimale », précise Amazon au sujet du décalage. On a pu le vérifier : l’application iPhone était en avance de quelques secondes sur le navigateur web.

Bien évidemment, chaque rencontre sera commentée de manière individuelle.

Je souhaite qu’Amazon garde le foot français pendant longtemps

La qualité est incroyable — Rosendark (@Rosendark_) August 1, 2021

Nombre de flux en simultané

Puis-je regarder plusieurs matches différents en même temps avec un même compte ? Oui, trois au maximum.

Puis-je regarder le même match sur plusieurs appareils avec un même compte ? Oui, deux au maximum.

Numerama peut en attester : nous avons pu regarder Lille-PSG sur un navigateur web (Safari, Wi-Fi) et un iPhone (4G) en même temps, sans aucune interruption ou message d’erreur.

Appareils compatibles

Amazon Prime Video est compatible avec un maximum d’appareils :

Appareils Fire TV ;

Tablette Fire ;

Consoles de jeux vidéo (PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) ;

Box Internet (Orange, Bouygues Telecom, SFR, Free) ;

Navigateur web ;

Apple TV (3e génération, 4e génération, 4K) ;

Google Chromecast ;

Smart TV ;

Lecteurs Blu-ray ;

Smartphone iOS et Android ;

Tablette iOS et Android.

Comment s’abonner au Pass Ligue 1 ?

Pour s’abonner à ce qu’Amazon appelle le Pass Ligue 1, il faut passer par cette page web (ce n’est pas possible depuis l’application iPhone ou iPad). Actuellement, 7 jours d’essais sont proposés, période après laquelle le Pass Ligue 1 est facturé 12,99 € par mois. Ce coût vient en surplus de l’abonnement Prime, à 5,99 € par mois ou 49 € par an.

Le Pass Ligue 1 peut être annulé à tout moment, depuis l’onglet Compte et paramètres.

