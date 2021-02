Ce septième épisode de WandaVision, disponible sur Disney+, avance à toute vitesse dans les révélations sur des personnages clé de l'intrigue. Attention, spoilers.

Petit délice hebdomadaire, WandaVision s’est imposée, en quelques épisodes, comme l’une des œuvres Marvel les plus créatives à ce jour. Ce 19 février, Disney+ a mis en ligne l’épisode 7, ce qui nous rapproche du dénouement puisque la saison comporte 9 épisodes.

Cet épisode n’est pas avare en révélations. Il prolonge aussi, avec plus d’humour et de fantaisie que jamais, le voyage historique dans les séries contemporaines, en s’inspirant ici des séries années 2000 qui brisent le quatrième mur lorsque des personnages s’adressent directement au public, empruntant le style du mockumentaire.

La suite de cet article contient des spoilers jusqu’à l’épisode 7.

Agnès all along

Le sixième épisode brouillait les pistes sur plusieurs versants de l’histoire, et plus particulièrement sur l’origine de la réalité artificielle qu’est le HEX. Nous apprenions en effet qu’Hayward était mêlé à tout cela d’une façon ou d’une autre ; et une scène faisait croire qu’Agnès, l’étrange voisine, était soit très maline, soit une simple habitante comme les autres (la première solution restait tout de même la plus probable).

Pour Hayward, les choses sont maintenant claires. Il n’est pas responsable du HEX, mais il détenait le corps de Vision avant que Wanda le subtilise. Le but du général était de le réanimer pour en faire son arme sentiente, car rappelons que l’Avenger est fait de vibranium, un matériau extrêmement résistant. Un Vision malléable serait une arme puissante. Hayward cherche donc à le récupérer… vivant ou mort, mais surtout mort afin de pouvoir en faire ensuite ce qu’il souhaite.

Les scènes finales de l’épisode révèlent en revanche qu’Agnès est bien à l’origine du HEX — ou en tout cas, d’une grande partie de celui-ci et des événements bizarres qui y adviennent. Agnès n’est autre qu’Agatha Harkness, l’une des sorcières les plus importantes de l’univers Marvel, tantôt mentor tantôt adversaire de Wanda. Après la révélation, une séquence musicale martèle que c’était « Agatha all along » (« c’était Agatha depuis le début »). L’occasion d’apprendre, à ce moment, que l’arrivée de Pietro était aussi l’œuvre d’Agatha — la scène post-générique sous-entend que celui-ci est bien à sa solde.

La révélation est cohérente : dans les comics, Agatha Harkness est capable de manipulation psychique en influant sur les esprits, et elle peut générer toutes sortes d’illusions. Elle peut également s’avérer particulièrement dangereuse. Et elle peut puiser au sein de dimensions parallèles.

Monica devient Photon/Spectrum

Ce septième épisode est également le premier où Monica Rambeau révèle ses nouveaux pouvoirs. Si elle a été capable d’entrer dans le HEX sans dommage, et d’affronter Wanda sans que celle-ci puisse la blesser excessivement, c’est parce que son code génétique commence à être réécrit par son passage préalable au sein de Westview.

Cette scène est fidèle au personnage de Monica dans les comics, où elle a adopté différents surnoms, de Captain Marvel à Photon et Spectrum. Ces deux dernières appellations sont révélatrices de ses pouvoirs (provoqués par une mutation cellulaire provenant d’une exposition à de l’énergie extra-dimensionnelle). Monica est capable de manipuler le spectre électromagnétique pour se transformer elle-même en énergie… et n’importe quel type d’énergie, au point de pouvoir théoriquement se déplacer à la vitesse de la lumière.

Il se trouve justement que le HEX est délimité par un champ d’énergie, raison pour laquelle Monica a pu franchir cette barrière sans que son intégrité soit atteinte. Grâce à ses facultés, elle peut également « voler », ce qui lui a permis de retomber sur ses pieds sans problème après avoir été projetée par Wanda.

Les questions à résoudre dans les épisodes 8 et 9

La série est passée à la vitesse supérieure, dans cet épisode.

Mais il perdure des mystères :

Si l’on sait maintenant qu’Agatha Harkness joue un rôle déterminant dans le HEX, et malfaisant qui plus est, reste à connaitre ses motivations exactes. Si Wanda ne semblait clairement pas au courant de qui était en réalité Agnès, il reste à déterminer dans quelle mesure Agatha Harkness manipule l’héroïne depuis le début. Les deux prochains épisodes vont probablement nous en dire plus sur cette origin story.

Qui sont le lapin et le petit scarabée ?

On ne sait toujours pas précisément si les jumeaux existent, mais il est fort probable que oui. Par contre, où sont-ils ?

Puisque tout, dans le HEX, relève de matière réécrite, Pietro n’est peut-être pas une création d’Agatha : il pourrait venir d’un monde parallèle, être vraiment Quicksilver, et être simplement manipulé par la sorcière.

