Sans apporter des réponses concrètes, ce sixième épisode de WandaVision, sur Disney+, élargit le champ des possibles et les théories à imaginer.

À chaque nouvel épisode de WandaVision, on se demande s’il sera aussi densément riche en réponses et en nouvelles questions que le précédent. Ce sixième épisode, diffusé le 12 février 2021 sur Disney+, répond autant que les autres à nos attentes.

Cette fois-ci, il n’y a pas réellement de grande révélation ou de rebondissement soudain, mais des indices potentiellement déterminants, disséminés pendant 20 minutes, après quoi les 10 dernières minutes, entièrement dans l’action, reconfigurent à nouveau le contexte et changent (encore) la donne de la série.

Le suite de cette article contient des spoilers jusqu’à l’épisode 6 de WandaVision.

Et si Hayward était le scélérat dans cette affaire ?

Le principal changement de paradigme sur ce qu’il se passe à Westview se déroule d’abord en dehors du HEX, quand Geraldine, Darcy et Jimmy se regroupent après que Geraldine a été exclue par le général Hayward. Le petit groupe enquête alors sur ce que le général leur cache, et ils découvrent que celui-ci peut surveiller Westview bien davantage que ce que l’on croyait. Hayward épie Vision, grâce au vibranium — matière très résistante avec laquelle l’Avenger est en partie conçu. Voilà qui vient enrichir le tableau des possibles, sur la raison d’être du HEX, sans apporter toutefois la moindre réponse concrète : pourquoi Hayward serait-il mêlé à tout cela ? Est-il en partie la cause, ou cherche-t-il à profiter de la situation ? Est-il un « super-vilain » ?

On pensait d’ailleurs au début que Wanda contrôlait tout, avant que l’épisode 5 ne vienne nuancer les choses. Wanda ne semble pas tout contrôler. D’ailleurs, dans ce sixième épisode, l’héroïne admet elle-même qu’elle ne sait pas fondamentalement comment tout ceci est advenu. On se demande aussi depuis quelques épisodes si Agnès, la voisine, n’aurait pas un rôle dans tout cela. Pourtant, dans l’épisode 6, durant une scène entre Vision et Agnès, cette dernière se présente comme étant manipulée par le HEX, et affirme que Wanda contrôle tout. t Cet échange a de quoi perturber : soit les théories autour d’Agnès sont fausses, soit elle fait semblant, pour tromper Vision.

La liste des éléments métamorphosant le tableau sans apporter de réponse précise s’agrandit encore avec les deux jumeaux, puisque l’un d’eux dispose clairement de véritables pouvoirs, ce qui peut signifier que les enfants de Wanda et Vision existent bel et bien — Wanda étant probablement enceinte avant le décès de Vision.

Comment s’abonner à Disney+ : Sur le site de Disney+ avec l’abonnement d’un an à 69,99 € ou 6,99 € par mois ;

Dans les offres Canal+ à partir de 19,90 € par mois.

Enfin, quant à Quicksilver/Pietro, le frère de Wanda, plusieurs dialogues suggèrent qu’il viendrait de l’extérieur du HEX, et que, selon ses dires, il aurait « ressenti » la détresse de Wanda, raison de sa venue. Mais le corps de Pietro apparaît pourtant soudainement à Wanda comme un cadavre, trois balles l’ayant apparemment tué (ce qui est le cas dans Avengers l’Ère d’Ultron), comme lorsque que l’héroïne avait vu Vision se transformer en cadavre. Il est difficile, pour l’instant, d’en tirer des conclusions exactes, la question de Pietro reste donc en suspens.

Le personnage de Geraldine s’étoffe doucement

Un autre élément vient quant à lui élargir la place que pourrait avoir la série pour préparer la suite du MCU : Geraldine. Dans les comics, celle-ci n’est pas seulement une amie de Captain Marvel, elle devient aussi la super-héroïne, prenant le nom de Captain Marvel. Or, Darcy fait justement référence au code cellulaire de Geraldine, en train de changer à cause de son passage dans le HEX. Serait-ce là le début d’une mutation qui transformerait Geraldine en super-héroïne ?

En tout cas, les dernières minutes de l’épisode vont complètement changer la configuration des prochains épisodes, puisque le HEX s’est dorénavant agrandi, par la volonté de Wanda afin de sauver Vision. La majeure partie de l’équipe de SWORD a été engloutie, y compris Darcy, et il ne reste plus que Hayward, Jimmy et Geraldine à l’extérieur, parmi les personnages que nous connaissons.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Crédit photo de la une : Disney+ Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo