Nintendo a annoncé tardivement la tenue d'un Direct centré sur la Nintendo Switch. La présentation a lieu ce lundi 20 juillet, à 16h, heure française.

Cette semaine, les amateurs de jeux vidéo vont être aux anges. Tandis que les yeux sont rivés sur Microsoft, qui présentera des jeux Xbox Series X ce jeudi 23 juillet, Nintendo a annoncé la diffusion d’un Direct mini prévu aujourd’hui. Il se concentrera sur la Switch et les jeux développés par les tiers.

Pour suivre les annonces en direct, il suffira de faire une pause à l’heure du goûter : rendez-vous sur YouTube à partir de 16h, heure française. La conférence devrait durer une dizaine de minutes.

Une présentation nommée Nintendo Direct mini : Partner Showcase

Après les Direct classiques et les déclinaison mini, Nintendo dévoile donc une nouvelle variante de ses conférences diffusées en ligne : Partner Showcase, une formule chargée de mettre en avant les productions dont la multinationale japonaise ne s’occupe pas. Nintendo précise qu’il s’agit d’« un nouveau format centré sur les titres de nos partenaires, où nous révélerons des détails sur une petite sélection de jeux précédemment annoncés sur la Switch ». En somme, on ne devrait pas voir Mario et consorts cet après-midi — alors que le plomber fête cette année ses 35 ans.

Ce Direct Mini sera peut-être l’occasion d’en découvrir plus sur des jeux comme Metroid Prime 4, Bayonetta 3, No More Heroes 3, Bravely Default 2 ou encore le portage de Doom Eternal. A priori, il n’y aura aucune surprise à prévoir pendant cette présentation et nul doute que Nintendo a déjà un autre Direct plus copieux dans ses tiroirs pour détailler ses plans de fin d’année. Par exemple, on aimerait enfin avoir quelques informations sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2.