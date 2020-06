Nintendo a lancé Jump Rope Challenge sur Switch. Gratuit, il permet de garder la forme en faisant de la corde à sauter.

Le coronavirus est toujours là mais, petit à petit, la vie reprend son cours. En France, le déconfinement évolue semaine après semaine, contrairement à certains pays encore touchés par des mesures strictes. Pour aider les gens bloqués chez eux à mieux accepter la situation, Nintendo a lancé, le 15 juin, Jump Rope Challenge. Disponible gratuitement sur Switch jusqu’à la fin du mois de septembre, il permet de faire de la corde à sauter chez soi… sans corde à sauter.

Jump Rope Challenge utilise les Joy-Con de la Switch pour simuler les mouvements de la corde à sauter. L’idée n’est pas de tricher (comprendre : ne pas sauter) mais il est possible de limiter les mouvements au cas où le défi serait trop grand (comprendre : simplement agiter les bras). Un compteur apparaît à l’écran pour indiquer combien de sauts ont été effectués.

Nintendo veut encore nous faire dépenser des calories

Jump Rope Challenge, qui ne fonctionne pas sur la Switch Lite (le mode portable n’est pas supporté), est jouable à deux pour improviser un petit concours de sauts (avec une seule paire de Joy-Con). Pour son outil de motivation, Nintendo a opté pour des graphismes mignons : ce sont des lapins qui accompagnent les sportives et sportifs. Dans les paramètres, il est possible de choisir un nombre de sauts à effectuer par jour — pour un suivi plus ou moins complet.

Pour l’anecdote, le mini-jeu de fitness a été créé par une petite équipe de développeurs pendant qu’ils étaient en télétravail. Ils voulaient ajouter une petite routine d’exercices physiques dans leur quotidien. Par mesure de précaution, Nintendo conseille de s’échauffer avant de jouer et précise que les personnes à risques (femmes enceintes, personnes avec des difficultés respiratoires…) doivent consulter un médecin avant d’essayer. « Pratiquez une activité physique dans les limites du raisonnable et évitez l’excès », ajoute Nintendo.

Pour celles et ceux qui aimeraient aller plus loin, la multinationale propose aussi Ring-Fit Adventure sur la Switch. Il s’agit d’un RPG simplifié qui demande de réaliser des exercices pour progresser dans l’aventure. Victime de son succès, le jeu est régulièrement en rupture de stock.

