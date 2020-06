À la fin de sa présentation, Sony a dévoilé quelques images de la PlayStation 5. Avec au passage, une nouvelle surprise : il n'y aura pas une console... mais deux !

Les rumeurs ne s’étaient pas trompées : Sony a bien montré quelques images exclusives du design de la PlayStation 5, sa future console tant attendue. Entre chaque diffusion d’un nouveau trailer d’un jeu exclusif PS5, on pouvait voir, de ci, de là, des bribes d’interface, des couleurs… Jusqu’au clou du spectacle.

Voici à quoi va ressembler la PS5.

Comme on pouvait s’en douter au vu du look de sa future manette, la PS5 ne sera pas noire comme les derniers modèles, mais majoritairement blanche.

À l’avant, on devine un port USB A et un USB C. Contrairement aux craintes de certains, il semble possible de la poser à la fois à la verticale et à l’horizontale.

Une deuxième PS5 : « Digital Edition »

Surprise du chef : il n’y a aura pas une PS5 mais… deux consoles, dont une dédiée au dématérialisé (sans support optique).

Jusqu’ici, on connaissait uniquement le design de la manette DualSense, montrée le 7 avril dernier. Les changements par rapport à la DualShock 4 sont nombreux : non seulement la manette a un nouveau nom à elle, mais on remarque aussi des finitions différentes, un look plus futuriste, ainsi que la présence d’un micro (désactivable), un bouton Create (plutôt que Share) et le passage au port USB-C pour la recharge.

Crédit photo de la une : Sony