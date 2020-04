Sony a dévoilé la manette de la PlayStation 5. Baptisée la DualSense, elle crée muni rupture par rapport à la génération DualShock, en place depuis la toute première PlayStation.

Sony a dévoilé la manette de la PlayStation 5 (dont on ne connaît toujours pas le design), et elle ne s’appellera pas la DualShock 5. Dans un article publié le 7 avril, on découvre la DualSense, un pad qui tranche avec ce que l’on a l’habitude de voir chez le constructeur japonais. Le changement de nom s’accompagne de la plus grande évolution en matière de design depuis la tout première DualShock et de plusieurs innovations qui avaient déjà été annoncées.

On commencera par évoquer ce choix de couleur, avec une finition associant du noir et du blanc et qui rappelle le casque PlayStation VR. Cela confère un look futuriste à l’accessoire indispensable pour bien profiter de sa PS5. Sur les photos, on peut constater que Sony reste tout de même fidèle à ses deux sticks symétriques creusés et très rapprochés. Ils entourent un bouton principal PlayStation désormais incrusté dans la coque.

La PlayStation 5 n’aura pas de DualShock 5

On remarque par ailleurs que la forme générale est beaucoup moins arrondie que celle de la DualShock 4. On a affaire ici à une manette plus rectangulaire et épurée, avec des manches qui s’affinent vers le bout. Sony a fait beaucoup de place au trackpad, introduit sur la DualShock 4. Il est souligné par un bandeau lumineux qui l’entoure sur trois côtés. Dernier point sur le design : la disposition des touches est la même, exception faite du bouton Share remplacé par un équivalent Create qui permettra de nouvelles possibilités de partage (on n’en sait pas plus pour le moment).

Concernant les fonctionnalités embarquées, Sony avait déjà évoqué deux caractéristiques :

Un retour haptique pour des vibrations plus précises ;

Des gâchettes adaptatives pour un feeling très réaliste dans certaines situations (exemple : quand on bande un arc).

On a par ailleurs la confirmation que la DualSense sera équipée d’un microphone, comme le laissait présager un brevet. Il permettra de parler à ses amis et/ou à ses camarades de jeux en ligne sans passer par un casque (il y a un bouton pour le couper). Gros défaut de la DualShock 4, l’autonomie devrait être bien meilleure, même si Sony ne fournit aucun chiffre (la batterie se rechargera par l’intermédiaire d’un port USB-C).

