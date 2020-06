Sony a présenté, ce 11 juin 2020, les premiers jeux exclusifs qu'il y aurait sur la PS5. Un nouveau Spider-Man, Resident Evil 8, Gran Turismo 7, Project Athia, Kena: Bridge of Spirit, Horizon Dawn 2... Voici toutes les bandes-annonces.

« On va laisser parler les jeux. » Le ton est donné. Sony a levé le voile, ce jeudi 11 juin 2020, sur les premiers jeux exclusifs qui sortiront sur sa console très attendue, la PlayStation 5, au cours d’une présentation en direct dont la diffusion était malheureusement limitée à 1080p.

« Les jeux prévus sur PS5 sont ce que l’industrie a de mieux à offrir. Ils ont été conçus par des studios novateurs dans le monde entier », avait prévenu la multinationale.

Cela n’a pas empêché Sony, à la fin de sa conférence, de montrer les premières images exclusives du design de sa future console, qui sera blanche, et disponible en deux versions (une dédiée au dématérialisé).

Voici les nouveautés qui ont été annoncées en terme d’exclusivités PS5.

Spider-Man : Miles Morales (Insominac Games)

« Be Yourself » sera la catchphrase du nouveau jeu Spider-Man dont la sortie est prévue pour les fêtes de fin d’année de 2020. Il sera focalisé sur Miles Morales, le héros déjà mis en avant dans le film d’animation Spider-Man : New Generation.

Horizon Zero Dawn 2 (Guerrilla)

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

« Gran Turismo est de retour », annonce la conférence, qui a également montré quelques images de gameplay, vu de l’intérieur des véhicules de course.

Kena : Bridge of Spirit

Ratchet & Clan — Rift Apart

Project Athia (Square Enix)

Returnal (Housemarque)

Oddworld Soulstorm (Oddworld Inhabitants)

Stray

Prévu pour 2021. On espère pouvoir jouer le chat.

Sackboy — A big adventure (Sumo Digital)

Destruction AllStars (PlayStation Studios)

Goodbye Volcano High

GhostWire : Tokyo

JETT : The Far Shore

Godfall (Counterplay games)

Resident Evil 8 : Village

Prévu pour 2021.

NBA 2k21

Demon’s Soul