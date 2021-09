Canal+ a dévoilé sa nouvelle grille tarifaire, désormais articulée autour de trois formules (une de base, deux thématiques). La chaîne promet davantage de simplicité, mais on vous aide quand même à y voir plus clair.

Canal+ fait sa rentrée. À l’occasion d’une conférence organisée le 31 août, la chaîne cryptée a levé le voile sur les nouveautés destinées aux abonnés, nouveaux comme anciens. Outre toujours plus de contenus exclusifs et la création de canaux inédits (exemple : Canal+ Docs), la plateforme a repensé son offre. À partir du 9 septembre, elle sera articulée autour de 3 formules — contre 5 à l’heure actuelle. Pour Canal+, l’idée est de simplifier au maximum dans un marché très fourni.

Voici les trois options en question : Canal+ , Canal+ Ciné Séries et Canal+ Sport. Elles seront bien évidemment proposées à des tarifs préférentiels, si on s’engage sur la durée ou si on a moins de 26 ans. Il sera par ailleurs possible de souscrire à une formule complète, baptisée Canal+ Friends & Family (qui réunit tous les packs).

Pour y voir plus clair dans les nouvelles offres Canal+, on vous propose un point complet, sous la forme de questions.

Quel est le tarif de base de Canal+ ?

Aujourd’hui, on peut s’abonner à Canal+ pour 21,99 € par mois. À partir du 9 septembre, le tarif va augmenter pour passer à 24,99 € par mois (ou 20,99 € par mois pendant un an si on s’engage pour deux ans).

Pour justifier cette inflation, Canal+ gonfle ce pack de base : on passe de deux chaînes (Canal+ et Canal+ Décalé) à cinq (Canal+, Canal+ Décalé, Canal+ Séries, Canal+ Docs et Canal+ Kids).

Notez que cette offre permettra de profiter des meilleurs matches de foot des grandes compétitions proposées par la chaîne (Ligue 1, Premier League et Ligue des champions).

On résume :

Aujourd’hui À partir du 9 septembre Nombre de chaînes 2 5 Prix mensuel (hors réduction) 20,99 € 24,99 €

Quelles sont les autres formules proposées ?

Actuellement, cinq formules thématiques sont proposées : Canal+, Canal+ et le pack Canal+, Canal+ et le pack Ciné Séries+, Canal+ et le pack Famille+ et Canal+ et le pack Sport+. À partir du 9 septembre, l’offre sera ramenée à trois propositions : Canal+, Canal+ Ciné Séries et Canal+ Sport. Et, comme attendu, la série limitée Canal+/Disney+ va disparaître.

Canal+ Ciné Séries réunit la formule Canal+ et ajoute : Canal+ Cinéma, Ciné+, Disney+, Netflix, OCS et StarzPlay. Le prix : 40,99 € par mois (34,99 € par mois pendant un an en cas d’engagement pour deux ans).

De son côté, Canal+ Sport réunit le bouquet de base et les chaînes Canal+ Sport, beIN Sports et Eurosport. Le prix : 45,99 € par mois (34,99 € par mois pendant un an en cas d’engagement). Attention, Canal+ lancera aussi une série limitée à l’occasion du retour de la Ligue des champions sur ses antennes. Pour 35,99 € (ou 25,99 € par mois pendant un an en cas d’engagement pour deux ans), elle associe Canal+ à beIN Sports. Bref, Canal+ prône la simplicité, mais c’est toujours un peu compliqué.

En plus de ces offres thématiques, Canal+ proposera une formule intégrale, rebaptisée Friends & Family. Elle réunira toutes les chaînes mentionnées, pour 79,99 € par mois (64,99 € par mois pendant un an en cas d’engagement pour deux ans).

On récapitule :

Pour le moment, rien n’a été communiqué sur les options qu’on pourra ajouter. Numerama a contacté Canal+ à ce sujet et nous sommes dans l’attente d’une réponse.

Combien de flux en simultanée ?

Pourra-t-on regarder Canal+ à plusieurs en même temps ? Oui, mais tout dépendra de votre offre et de vos options. Les trois formules sont compatibles avec la fonctionnalité « 2 écrans simultanés » à partir du moment où on s’engage pour deux ans (un stream MyCanal + un flux via un décodeur). En option, on pourra ajouter un stream (+ 5 €) ou deux (+ 10 €).

De son côté, Canal+ Friends & Family intégrera directement « 4 écrans simultanés », sans possibilité d’en ajouter.

Combien ça coûte pour les étudiants ?

Alors que le marché des plateformes de SVOD est de plus en plus garni, donc concurrentiel, Canal+ va proposer une grosse réduction aux moins de 26 ans (hors formule Friends & Family). Les concernés pourront bénéficier d’une promotion de 50 %, ce qui donne un prix d’entrée à 12,49 € (contre 10,99 € aujourd’hui) — sans engagement.

Aujourd’hui :

Prix normal Prix pour les moins de 26 ans Canal+ 21,99 € 10,99 € Canal+ et le pack Canal+ 25,99 € 20,99 € Canal+ et le pack Ciné Séries+ 40,99 € 28,99 € Canal+ et le pack Famille+ 25,99 € 20,99 € Canal+ et le pack Sport+ 40,99 € 30,99 €

À partir du 9 septembre :

