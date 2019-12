Fortnite s'apprêterait à dévoiler un Annual Pass, soit un nouveau moyen de faire dépenser de l'argent à ses joueurs.

Après les Battle Pass — ou Passes de combat –, place à l’Annual Pass ? Selon les informations dénichées par Fortnite News le 12 décembre, Epic Games s’apprêterait à dévoiler une nouvelle microtransaction pour Fortnite. La mention d’un nouveau type de Battle Pass, baptisé Annual Pass, a été trouvée dans les fichiers de la mise à jour v11.30 de Fortnite.

« Achetez l’Annual Pass 2020 et recevez tous les Battle Bundles à venir, ainsi que 7 objets cosmétiques exclusifs. Les Battle Bundles débloquent 25 % de chaque Battle Pass au moment de leur sortie », peut-on découvrir dans les premiers détails. Cet Annual Pass coûterait 7 800 V-Bucks — soit 70 euros environ. Ce serait donc plus cher qu’une année de Battle Pass, facturés un peu moins de 10 euros pièce à chaque saison (tous les trois mois environ).

Annual pass info :

The Annual pass will give you ALL Battle Bundles for the upcoming Battle Passes throughout ALL of 2020.

There are exclusive skins that only Annual Pass owners will receive, and based off of this image these 3 are some of the rewards for Annual Pass owners. pic.twitter.com/Qs1weQn7m8

— FireMonkey • Fortnite Intel 🎄 (@iFireMonkey) December 12, 2019