Fortnite a donné rendez-vous ce samedi 14 décembre pour un extrait exclusif de Star Wars : L'Ascension de Skywalker. Il sera diffusé dans le jeu, ce qui est une première.

Vous attendez Star Wars : L’Ascension de Skywalker avec impatience ? On vous conseille de télécharger Fortnite, si vous n’y jouez pas déjà. Dans un communiqué publié le 7 décembre, Epic Games a annoncé la diffusion d’un extrait exclusif du film le samedi 14 décembre, à 20h, heure française. Soit avant la sortie du dernier opus de la troisième trilogie, prévue pour le mercredi suivant.

Il faudra se rendre dans la zone Risky Reels, où plusieurs joueurs ont remarqué qu’il y avait des « travaux » ces derniers jours (pour « préparer » l’événement). Cette initiative ressemblera à une sorte de cinéma plein air, avec une masse de joueurs réunis devant un écran géant (les tirs seront désactivés pour éviter tout débordement). Fortnite tape donc une nouvelle fois dans le mille en s’associant au plus gros événement culturel de l’année 2019.

Star Wars dans Fortnite

Epic Games assure que J.J. Abrams sera présent pour dévoiler lui-même la séquence inédite. On imagine que le réalisateur introduira la vidéo avec quelques commentaires, quatre jours avant l’arrivée de Star Wars : L’Ascension de Skywalker dans les salles obscures. Le studio conseille aux intéressés d’arriver à 19h30, « à l’ouverture des portes » (comprendre : pour être placé au plus près de l’écran). N’oubliez pas non plus le pop-corn.

Fortnite, habitué à inonder l’espace médiatique avec des événements immenses (souvenez-vous du black-out avant le chapitre 2), va encore une fois rassembler des milliers et des milliers de joueurs pendant quelques minutes. En début d’année, le jeu de survie et de construction avait été le premier à diffuser un concert en direct, devant plus de 10 millions de joueurs et joueuses connectées pour l’occasion.

Il y a fort à parier que certains téléchargeront Fortnite simplement pour voir l’extrait tandis que d’autres gagneront des abonnés sur Twitch en streamant ces quelques minutes de Star Wars : L’Ascension de Skywalker.

On notera que Fortnite et Star Wars ont déjà été associés. En novembre, à l’occasion de la sortie de Star Wars Jedi : Fallen Order, une tenue de Stormtrooper pouvait être achetée dans la boutique. Spoiler : il risque donc d’y avoir des joueurs virtuellement cosplayés pendant la diffusion Star Wars… Comme si tout était prévu d’avance.