La BBC vient de publier, comme prévu, la bande-annonce de la très attendue saison 12 de Doctor Who. Et surprise : un épisode se passera dans Paris !

Le 11 novembre dernier, la BBC dévoilait une date énigmatique pour sa série Doctor Who : le samedi 23 novembre 2019. Ce jour est enfin arrivé et, comme on pouvait s’y attendre, l’événement se révèle être la publication, à 16h heure française, de la première bande-annonce pour la saison 12. La Time Lady, incarnée par Jodie Whittaker, sera bel et bien de retour en 2020. Rappelons que cette date de publication du trailer n’a pas été choisie au hasard : le 23 novembre 1963 était diffusé le tout premier épisode de cette série culte. Une petite vidéo réunissant tout le cast a été publiée pour fêter ces 56 ans.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le trailer de la saison 12 est très rock ‘n’ roll, entre scènes d’action, vaisseaux spatiaux, explosions et poursuites avec… des extraterrestres robotiques à huit pattes. La vidéo est aussi et surtout l’occasion de voir les premières images de célèbres monstres faisant leur grand retour. Dès les premières secondes, on aperçoit un Judoon, visiblement de bien mauvaise humeur et décidé à en découdre. C’est la première fois que le Docteur affrontera cet ennemi — des chasseurs de prime à tête de rhinocéros — depuis 2007. Ce sera une totale découverte pour les nouveaux compagnons du Docteur.

Un ennemi historique fait également un retour très attendu et il apparaît dès ce trailer. On aperçoit, vers la fin de la vidéo, un membre des Cybermen. Il est apparemment en mauvais état, rouillé. C’est d’ailleurs au même moment que l’on entend le Docteur prononcer un sombre et énigmatique « Something is coming for me, I can feel it ». Est-ce lié au monstre cybernétique ? Ce dernier va-t-il s’en prendre directement à Thirtheen ? En tout cas, toute l’équipe restera soudée, comme semble le rappeler Graham en se fendant d’un « family », thématique très présente dans la version de Doctor Who du showrunner Chris Chibnall, en place depuis la saison 11.

Évidemment, le trailer livre aussi son lot de mystères, puisqu’il est rempli de personnages étranges, menaçants, amusants que nous n’avions jamais vu jusqu’à maintenant et qui vont faire leur entrée prochainement dans la série. Cette saison 12 pourrait s’avérer très spéciale pour les fans français de Doctor Who : les images de la bande-annonce révèlent qu’un épisode se déroulera dans un Paris du passé, apparemment au milieu du XXe siècle.

Le Tardis reviendra sur Terre en 2020

L’année dernière, les fans de la série ont été quelque peu déçus de voir le traditionnel « Christmas Special » être remplacé par un « New Year Special ». Cette année, ils seront de nouveau désappointés : il n’y aura pas d’épisode spécial Noël en cette fin d’année 2019. Le trailer n’en fait pas mention et le compte Twitter évoque 2020. En revanche, il est possible qu’une bonne nouvelle vienne consoler tout le monde. D’après les informations du journal anglais Mirror, le Docteur, son Tardis et ses compagnons pourraient être de retour plus tôt que prévu, puisque le premier épisode de la saison 12 serait prévu sur la BBC pour le Nouvel An, au 1er janvier 2020.

Toujours d’après les informations du Mirror, cette saison 12 démarrerait en grande pompe avec un double-épisode dont l’histoire s’avérerait être « l’une des plus ambitieuses jamais tentées » dans la série depuis son lancement. Une fois la première partie diffusée au Nouvel An, la suite serait diffusée dès le samedi 4 janvier sur la BBC. En frappant fort sur la narration, tout en étant diffusée sur une date aussi clé, il se pourrait bien que Doctor Who renouvelle sa performance de l’année dernière : l’audience avait atteint un pic historique lors du premier épisode.

À lire : Des épisodes disparus de Doctor Who relancés par la BBC… en animés

Plusieurs éléments quant à la production de la série ont déjà pu être confirmés. L’intégralité du casting est de retour, vous retrouverez donc, aux côtés de Jodie Whittaker, ses trois compagnons Graham, Yasmin et Ryan. Quatre « guests » de marque ont été annoncés il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, à savoir Goran Višnjić, Stephen Fry, Sir Lenny Henry et Robert Glenister, quatre acteurs britanniques réputés outre-Manche. On les aperçoit d’ailleurs dans le trailer qui vient d’être publié. Relevons que les scénaristes de trois excellents épisodes de la saison 11 seront également de retour, Vinay Patel (Demons of The Punjab), Ed Hime (It Takes You Away), Pete McTighe (Kerblam !).