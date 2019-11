Un brevet déposé par Sony indique que la manette de la PS5 pourrait être équipée d'un microphone. Le design changerait peu par rapport à la DualShock 4.

À quoi ressemblera la manette de la PlayStation 5 ? Peut-être à une DualShock 4, l’actuel pad de la PlayStation 4. C’est tout du moins ce que suggère un brevet déposé au Japon et repéré par certains utilisateurs du forum ResetEra le 18 novembre 2019. Où l’on découvre, surtout, que la prochaine manette de Sony pourrait embarquer un microphone, situé sous le bouton PlayStation.

Cela veut dire que Sony pourrait intégrer des fonctionnalités à la voix dans sa future génération de console. On peut par exemple penser à des commandes s’appuyant sur un assistant (comme c’est le cas avec les téléviseurs de la marque). Aujourd’hui, la DualShock 4 est équipée d’un haut-parleur pour renforcer l’immersion dans certains jeux (des bruits proches sortent de la manette).

La manette de la PS5 avec un microphone ?

Les images qui accompagnent le document déposé en mars dernier montrent une manette ressemblant fortement à la DualShock 4. On souligne tout de même quelques différences : les manches sont plus larges et arrondis, les sticks sont plus courts, les gâchettes sont retravaillées, la barre lumineuse a disparu (quid de la rétrocompatibilité avec les jeux qui en ont besoin ?) et un port USB-C prend place sur le dessus. Autrement, on retrouve les mêmes boutons, pavé tactile compris, tandis que les sticks restent symétriques.

À noter que ce brevet ne concerne pas le design à proprement parler (il est dédié au microphone). Cette précision signifie que les croquis ne sont peut-être montrés qu’à titre illustratif. Elle pourrait donc expliquer les grosses similitudes entre cette manette et la DualShock 4. Néanmoins, Sony est connu pour être très, très conservateur sur le design de ses accessoires et, dans une longue prise en main, Wired avait indiqué que le prototype de la manette PS5 ressemblait fortement à une DualShock 4.

En attendant d’en savoir plus, Sony a quand même confirmé deux éléments lorsqu’il a officialisé le lancement de la PlayStation 5 pour fin 2020 : un retour haptique pour remplacer les traditionnelles vibrations et les gâchettes adaptatives (les développeurs peuvent jouer sur la résistance pour proposer des sensations plus précises et proches de la réalité).