L’excellente manette DualSense de la PlayStation 5 est désormais affichée à 75 € et 80 € sur le site de Sony. Les versions blanche et noire coûtaient auparavant 70 €.

La rentrée démarre étrangement pour Sony, entre la fuite crédible de la PlayStation 5 Pro et le débranchement du jeu vidéo Concord, 15 jours après sa sortie. Comme l’a repéré Hamster Joueur le 2 septembre, la manette DualSense vient de subir une augmentation tarifaire. « Comme annoncé il y a quelques semaines, les DualSense prennent 5 € », peut-on lire sur son compte Twitter.

Au lancement de la PlayStation 5 en novembre 2020, la DualSense blanche coûtait 70 €. Elle est désormais vendue 75 €, soit une augmentation de 5 € (+ 7 %). Tous les modèles ne sont pas concernés par l’inflation. Pour Sony, l’idée est plutôt d’aligner les coloris classiques — noir, rouge, blanc, rose… — sur le même tarif (75 €), quand certains, plus premium, passent à 80 €. La DualSense Edge est toujours affichée à 240 €.

Jouer à la PS5 coûte de plus en plus cher

Voici la nouvelle grille tarifaire de la manette DualSense en France :

Noir et blanc : 74,99 € (contre 69,99 €)

Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue, Galactic Purple et Grey Camouflage : 74,99 € (pas d’augmentation)

Volcanic Red, Sterling Silver et Cobalt Blue : 79,99 € (contre 74,99 €)

À noter que cette hausse est déjà appliquée chez certains revendeurs, comme en témoignent ces captures du site de Fnac prises avec 24 heures d’intervalle :

La Fnac le 03/09 La Fnac le 04/09

Bien sûr, en fouillant un peu, on peut tomber sur des DualSense à des prix plus doux. Par exemple, Amazon propose le modèle Sterling Silver à 66,99 €. D’autres sites proposeront régulièrement des promotions, malgré la hausse du prix de vente officiel.

Bardée de technologies pensées pour renforcer l’immersion (quand elles sont exploitées par les développeurs), la DualSense n’a connu aucune évolution. Elle a même quelques défauts, comme son autonomie et des soucis de drift. Cette hausse de 5 € n’est donc en aucun cas justifié par une amélioration hardware.

À l’arrivée, il est de plus en plus coûteux de jouer à la PlayStation 5, étant donné que les prix ne font qu’augmenter. La console coûte 50 € de plus par rapport à son lancement (l’arrivée de la version Slim n’a rien changé et la PS5 Pro ne devrait rien faire baisser) et le PlayStation Plus a connu une refonte articulée autour de formules plus onéreuses qu’avant. On rappelle aussi que les gros jeux sont passés de 70 à 80 €.

