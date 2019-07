Avant de lancer la version Lite, Nintendo commercialisera une Switch classique équipée d'une meilleure batterie.

Alors que Nintendo a annoncé la Switch Lite la semaine dernière, prenant un peu au dépourvu les observateurs du marché vidéoludique, le constructeur va en réalité faire coup double. À la mi-août, le constructeur lancera une nouvelle Switch classique équipée d’une meilleure batterie — peut-on découvrir sur la page officielle de Nintendo of America.

Elle sera vendue au même prix que l’actuelle — soit 299,99 dollars outre-Atlantique — ce qui sous-entend qu’elle devrait remplacer la première mouture, lancée en 2017, dans les rayons (point encore flou à l’heure où nous écrivons ces lignes). Pour différencier les deux modèles, le packaging sera différent : le rouge prédominera pour la nouvelle Switch.

Deux heures gagnées sur Zelda

L’autonomie de la Switch, dont le mode portable est l’un de ses principaux arguments, est son plus gros défaut. Dans les jeux les plus gourmands — comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild –, vous ne pouvez pas vous balader plus de trois heures. Avec cette Switch équipée d’une meilleure batterie, Nintendo promet une escapade à Hyrule susceptible de grimper à 5h30. On n’est pas loin du double, sachant que la Switch Lite monte à 4h, toujours dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Dans ses estimations de l’autonomie, la firme nippone précise :

Prochaine Switch : entre 2h30 et 6h30 ;

Nouvelle Switch : entre 4h30 et 9h.

Nintendo a confirmé à Numerama que cette Switch était également prévue en Europe à un prix inconnu. Outre la boîte et l’autonomie, il n’y a aucune autre différence à signaler (pas de gain en puissance, pas d’améliorations hardware…).

