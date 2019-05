Une personnalité importante de l'esport s'apprête à rejoindre Epic Games. Le délégué général de l'Overwatch League Nate Nanzer travaillera prochainement sur Fortnite.

Epic Games devient petit à petit le partenaire privilégié de plusieurs acteurs importants du jeu vidéo. En plus de Gearbox et Koch Media, qui ont donné l’exclusivité de leurs jeux à l’Epic Games Store, le studio accueillera bientôt un grand nom de l’esport : Nate Nanzer. L’actuel « délégué général » (qui prend un rôle de directeur exécutif) de l’Overwatch League a annoncé sur Twitter qu’il « quittait Blizzard pour saisir une nouvelle opportunité ». Le 25 mai, ESPN a indiqué que la « nouvelle opportunité » en question est un poste consistant à gérer les compétitions d’esport chez Epic Games, et plus précisément celles de Fortnite.

I get way too much credit for the success of the Overwatch League. It’s been awesome to be our public face, but too many overestimate my role in making the league great. It isn’t about me ; it’s never been. It’s about all of you. 3/4

— Nate Nanzer (@natenanzer) May 25, 2019