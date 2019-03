Epic Games a expliqué comment se qualifier à la future Fortnite World Cup. Les premières phases de sélection débutent ce 27 mars 2019. Voici ce qu'il faut savoir.

Depuis son annonce, la Fortnite World Cup 2019 fait beaucoup parler d’elle : les premières phases de qualifications approchent d’ailleurs à grand pas. Dans un communiqué publié sur son site le 25 mars, Epic Games a révélé les modalités de participation à sa première Coupe du monde.

Qui ? Qui ?

Tous les joueurs et joueuses peuvent techniquement participer à cette Coupe. Il y a toutefois deux obligations : avoir au moins 13 ans et un compte de niveau 15 minimum.

Quand ? Quand ?

Les phases de qualifications commenceront le 13 avril et s’étendront sur 10 semaines, soit jusqu’au 22 juin. Mais pour avoir accès à ces phases de qualification, il faut passer une première étape très importante : l’arène.

Depuis 10h ce mercredi 27 mars 2019, la mise à jour 8.20 du Battle Royale a mis en place le Mode Arène dans Fortnite, auquel tout le monde peut participer dès à présent jusqu’au 13 avril. « En grimpant au sommet de ce mode, vous accéderez aux tournois d’ouverture de la Coupe du monde Fortnite », précise Epic Games. Comment atteindre ce fameux « sommet » ? C’est là qu’Epic se montre mystérieux : il n’y a pour l’instant pas de précision sur le niveau à atteindre, qu’on imagine très élevé au vu des millions de joueurs en compétition.

Si cela fonctionne comme les autres tournois « in game » de Fortnite, il s’agira probablement de parties classiques où des modes temporaires sont activés. Les joueurs qui gagnent des parties ou finissent dans le haut du panier gagnent des points. À la fin, un certain nombre de joueurs seront sélectionnés, parmi ceux qui ont le plus de points.

Une fois cette première phase passée, les choses « sérieuses » commencent le 13 avril. La première semaine sera dédiée au solo, la deuxième au jeu en duo, la troisième au solo et ainsi de suite.

Des compétitions hebdomadaire

Les tournois d’ouverture de la Coupe du monde Fortnite prennent place chaque weekend. Le samedi, une fenêtre de trois heures sera annoncée (différente pour chaque serveur) durant laquelle tous les joueurs ayant passé le mode Arène pourront participer.

Sur ces trois heures, chaque joueur aura droit à 10 matchs pour comptabiliser le plus de points possible. Une fois le temps écoulé, les 3 000 meilleurs participants accéderont à la « finale » le lendemain. On notera que pour le jeu en duo, les points ne sont comptabilisés qu’avec un seul partenaire chaque semaine.

Le dimanche, le concept est le même : une fenêtre de trois heures, dix matchs et un maximum de points à gagner.

Selon Epic Games, « les meilleurs joueurs se partageront une récompense de 1 million de dollars », mais le studio ne précise pas combien de joueurs se partageront cet argent, ni si la somme reçu sera le même pour chacun.

Les points

Pour ce qui est des points que l’on gagne en participant, ils sont distribués ainsi :

En solo :

Victoire Royale : 10 pts

2ème – 5ème : 7 pts

6ème – 15ème : 5 pts

16ème – 25ème : 3 pts

Chaque élimination : 1 pt

En duo :

Victoire Royale : 10 pts

2ème – 3ème : 7 pts

4ème – 7ème : 5 pts

8ème – 12ème : 3 pts

Chaque élimination : 1 pt

Phases finales Les finales

Les qualifications ne sont évidemment qu’un avant goût des finales qui auront lieu à New York entre le 26 et le 28 juillet. À la fin de chaque semaine de compétition, un certain nombre de joueurs parmi les plus performants seront choisis pour y participer. Le nombre de participants sélectionnés dépend du serveur et du mode de jeu, comme le montre ce tableau :

Les prix Les prix

Pendant les qualifications, 10 millions de dollars sont mis en jeu par Epic Games, mais la récompense totale des finales atteint 30 millions de dollars.

Le tournoi est ouvert à presque tous, et il n’est donc pas impossible de voir un joueur inconnu devenir champion du monde (et millionnaire par la même occasion) — même si au vu de la concurrence, on imagine qu’il sera difficile pour un novice de s’élever plus haut que les pros.

Quelles plateformes ? Sur quelle plateforme ?

Une autre inconnue demeure sur les plateformes autorisées pour cette Coupe du monde : actuellement, les joueurs mobiles sont séparés des joueurs PC qui sont séparés des joueurs Nintendo Switch. Or pour une compétition globale, on imagine que les joueurs et joueuses hors PC risqueront forcément d’être défavorisés.

Nous avons contacté Epic Games pour en savoir plus sur la question et mettront à jour cet article en fonction des explications.