À l’occasion de la conférence Xbox & Bethesda, Blizzard a dévoilé la date de sortie d’Overwatch 2 et le passage du PVP en free-to-play. Nous y retrouvons également une nouvelle héroïne Tank, Junker Queen, visible pour la toute première fois dans une nouvelle bande-annonce.

Alors que la première phase bêta d’Overwatch 2 a pris fin, Blizzard a enfin dévoilé, le 12 juin 2022, une date de sortie pour son nouveau jeu lors de la conférence Xbox & Bethesda : ce sera le 4 octobre. Le studio a annoncé par ailleurs l’arrivée d’une nouvelle héroïne, Junker Queen, la reine de Junkertown. Le contenu complet d’Overwatch 2 sera dévoilé en détail lors d’une conférence spéciale, organisée le jeudi 16 juin à 19h (heure française).

Le jeu passe en free-to-play

Où en est Overwatch 2, maintenant que la bêta est lancée ? Le FPS emblématique de Blizzard reviendra dès octobre 2022 en accès anticipé. Et fait notable, le jeu sera en free-to-play (totalement gratuit). L’éditeur a finalement opté pour cette formule, afin de donner toutes ses chances au jeu de tir compétitif.

On imagine donc que, comme pour Fortnite, les joueurs devraient sortir la carte bleue pour accéder à un pass saisonnier et débloquer des éléments cosmétiques divers, comme des tenues, des emotes, des skins d’armes, etc.. La courte bande-annonce diffusée par Bethesda ne révèle pas grand-chose sur le titre, si ce n’est une nouvelle héroïne, un tank baptisé Jungler Queen.

La nouvelle héroïne d’Overwatch 2 : Jungler Queen. // Source : Bande Annonce

Armée de sa hache redoutable, elle pourra notamment se ruer à l’attaque sur plusieurs mètres en faisant tournoyer son arme blanche, tandis qu’elle pourra compter sur son pistolet pour le combat à distance. Il s’agit du second personnage annoncé qui n’a pas encore été testé par les joueurs lors des phases de bêta, le premier étant Sojourn.

Le jeu semble n’avoir rien perdu en dynamisme, avec des personnages particulièrement mobiles et capables de s’envoler dans les airs pour prendre l’avantage sur leurs adversaires. Quoi qu’il en soit, le jeu sera disponible dès le 4 octobre 2022 sur PC, Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 et Nintendo Switch… sans débourser un centime qui plus est.

Pour découvrir la nouvelle bande-annonce d’Overwatch 2 :