Jouer en coopération sur Diablo IV n’est pas difficile et c’est l’un des aspects les plus plaisants du jeu. Mais si une personne dans le groupe n’a pas encore fini le prologue, il y aura quelques embûches sur votre chemin.

Occire des démons en solo, c’est bien. Le faire avec ses camarades, c’est mieux. Dans Diablo IV, vous avez évidemment la possibilité de former des groupes pour partir à l’aventure dans les terres fort peu accueillantes de Sanctuaire. Les options pour grouper sont enfantines d’accès, notamment si vous avez déjà vos amis dans votre liste de contacts.

Il existe une légère restriction à avoir en tête : lorsque vous voulez jouer avec un contact qui vient tout juste de commencer le jeu, ou si vous êtes vous-même dans ce cas, une limitation peut apparaître. Le jeu inclut en effet une condition pour les débutants et les débutantes et certaines options de groupe ne sont disponibles qu’à la fin du prologue.

Le prologue de Diablo IV fait office de barrière

Voici comment cette limitation se manifeste, s’il y a un personnage haut niveau et un autre fraîchement apparu dans le monde de Sanctuaire désirant grouper.

Si vous êtes le joueur haut niveau, vous ne pouvez pas inviter directement le joueur bas niveau. En revanche, vous pouvez demander à le rejoindre — à lui d’accepter ou de refuser dans la fenêtre de dialogue. Notez que ces contraintes sont absentes si les deux personnages sont tous les deux de haut niveau ou s’ils sont arrivés en jeu au même moment.

Pour aller plus loin Vous allez tomber amoureux de Diablo IV (test sans spoiler)

Le message de demande de groupe, quand vous êtes bas niveau. // Source : Blizzard

Si vous êtes vous-même bas niveau et que vous voulez inviter votre camarade, vous pouvez envoyer une demande d’invitation, mais vous ne pouvez pas demander à rejoindre le groupe de votre camarade. Vous aurez un message d’avertissement dans lequel il sera rappelé que vous devez finir le prologue avant. Un message qui est agrémenté d’un code d’erreur.

Le code d’erreur en question. Source : Blizzard

Dans Diablo IV, le prologue se termine lorsque vous amenez votre personnage à la première grande ville du jeu, Kyovashad, qui fait office de capitale dans la région des Pics Brisés. L’aventure est construite pour y aller quoi qu’il arrive. Une fois la cité ralliée, les restrictions préliminaires seront levées et vous n’aurez plus à vous soucier de savoir si vous pourrez rejoindre ou non vos amis.

Ces restrictions sont liées à un système, dans Diablo IV, qui fait que le personnage rejoignant son camarade va temporairement avoir le même état d’avancement que lui. En clair, il en sera au même point pour les quêtes, pour la conquête des bastions et ainsi de suite. Même chose si quelqu’un vous rejoint et s’il est plus avancé que vous : il sera calé à votre progression.

Les options pour grouper sont dans le menu des personnages. // Source : Blizzard

Le jeu en coopératif est très permissif dans Diablo IV. Vous pouvez jouer, non seulement avec des personnes utilisant le même environnement que vous (PC si vous êtes sur PC, console si vous êtes sur console), mais aussi avec celles et ceux qui utilisent une autre machine. La plateforme Battle.net s’efforce de gommer des barrières pour que tout le monde puisse se retrouver.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !