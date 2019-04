Les rumeurs ont été confirmées : Borderlands 3 sera bien une exclusivité de l'Epic Games Store... pour une période de six mois. Un choix qui a provoqué la colère des fans de la franchise.

Le très attendu Borderlands 3 a enfin été annoncé officiellement sur le Twitter du studio Gearbox. Pourtant ce n’est ni sa date de sortie (le 13 septembre 2019) ni ses éditions collectors qui ont fait le plus parler, mais son exclusivité PC sur l’Epic Games Store. Le nouvel épisode de la licence ne sera en effet accessible que sur le magasin en ligne du créateur de Fortnite pour une durée de six mois. Borderlands 3 devrait donc être accessible sur d’autre plateforme (notamment Steam) au cour du mois d’avril 2020.

2K/Take Two has exclusive publishing rights for Borderlands 3 and makes all decisions regarding price-points, territories, distribution and platform partnerships. Please direct all inquiries regarding any of those topics to 2K. We are *just* the talent. 1/3

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) April 1, 2019