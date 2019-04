Avengers: Endgame est sorti, ce qui ne signifie pas la fin du Marvel Cinematic Universe pour autant.

Depuis le 24 avril 2019, on peut découvrir Avengers : Endgame au cinéma. Si le méga blockbuster de Disney et Marvel conclut un chapitre du MCU (Marvel Cinematic Universe), il n’est pas une fin en soi. Les deux géants ont des projets plein les tiroirs pour continuer à faire de leur empire une mine d’or du divertissement. En plus de films d’ores et déjà prévus pour les années à venir, on aura également droit à des séries diffusées via la prometteuse plateforme Disney+.

Autrement dit, les fans de Marvel n’ont pas à s’inquiéter pour la suite des événements : ils auront de quoi prolonger leur plaisir avec des contenus en veux-tu en voilà. Maintenant que la saga articulée autour du méchant Thanos est terminée, Disney et Marvel pourront même pousser l’exotisme un peu plus loin, là où ils étaient obligés auparavant de respecter un fil conducteur depuis le tout premier Iron Man.

Quels sont les films déjà planifiés ? Quelles séries inonderont prochainement Disney+ ? Quels arcs peuvent sortir de l’imagination des scénaristes ? On fait le point tandis qu’Avengers : Endgame empile les millions au box office mondial.

Attention, cet article contient quelques spoilers.

Films Les films

Spider-Man : Far From Home — 3 juillet 2019

Si Spider-Man fait partie des victimes de Thanos dans Avengers : Infinity War, on savait qu’il reviendrait par la suite, Spider-Man : Far From Home se déroulant après le film en question. C’est d’ailleurs l’une des limites du MCU, qui s’est tiré une balle dans le pied à cause de son calendrier annoncé à l’avance. Qu’à cela ne tienne, la suite de Spider-Man : Homecoming se déroulera quelques semaines après la fin de Avengers : Endgame et emmènera Peter Parker et ses amis — qui avaient visiblement tous disparus pendant 5 ans comme lui — en Europe. Sur sa route, il croisera Mysterio. Est-il gentil ou méchant ? Réponse cet été. À noter que Spider-Man : Far From Home clôturera la phase 3, comme l’a récemment confié Kevin Feige.

Black Widow — Pas de date

Black Widow, interprétée par Scarlett Johansson, ne survit pas dans Avengers : Endgame. La super-espionne se sacrifie pour récupérer la Pierre de l’Âme dans le passé. Compte tenu de cet élément scénaristique, le long métrage centré sur elle prendra la forme d’un prologue dont on ne sait… pas grand-chose. Il sera mis en scène par la réalisatrice Cate Shortland. A priori, Rachel Weisz sera de la partie pour donner la réplique.

Doctor Strange 2 — Pas de date

Benedict Cumberbatch ne va pas manquer de renfiler le costume de Stephen Strange, alias le sorcier très puissant chargé de veiller sur la Pierre du Temps. Peu d’informations ont filtré sur Doctor Strange 2, qui sera toujours réalisé par Scott Derrickson. Il est attendu sur nos écrans pour 2021.

Black Panther 2 — Pas de date

Même topo pour Black Panther 2, qui réunira à nouveau Ryan Coogler et Chadwick Boseman, respectivement derrière et devant la caméra. Au regard de sa maigre participation dans Avengers : Endgame, on espère qu’il retrouvera de sa superbe dans la suite de la seule production du MCU nommée à l’Oscar du meilleur film.

Shang-Chi — Pas de date

Shang-Chi sera le premier long métrage du MCU avec un super-héros asiatique en tête d’affiche (n’en déplaise au sorcier Wong dans Doctor Strange). Il permettra aussi à Disney et Marvel d’oser le genre kung-fu.

The Eternals — Pas de date

Le collectif Avengers supposé à la retraite (pour combien de temps ?), le MCU aura besoin d’une nouvelle réunion de héros aux capacités surhumaines. Réalisé par Chloé Zhao, The Eternals reprendra le flambeau avec une histoire articulée autour des Éternels, une ancienne race humaine dotée de pouvoirs cosmiques qui se bat contre les Déviants. Angelina Jolie sera au casting.

Les Gardiens de la Galaxie 3 — Pas de date

Éjecté il y a quelques mois en raison de vieux tweets à l’humour douteux, James Gunn aura finalement l’occasion de conclure sa trilogie Les Gardiens de la Galaxie (une fois qu’il se sera occupé du reboot de Suicide Squad). On espère que le scénario intégrera Thor, qui part voyager avec Star-Lord et les autres à la fin de Avengers : Endgame. L’évolution comique du personnage, amorcée dans Thor : Ragnarok, veut ça.

Miss Marvel — Pas de date

Super-héroïne musulmane, Miss Marvel est un autre projet dans les tuyaux de Marvel et Disney. Kevin Feige a confirmé son existence dans les colonnes de la BBC, précisant qu’il s’agit d’un personnage inspiré de Captain Marvel. Dans la vraie vie, Miss Marvel est connue sous le nom Kamala Khan.

Le reste ?

Le voyage dans le temps sans notion de causalité introduit dans Avengers : Endgame ouvre beaucoup de portes pour la suite du Marvel Cinematic Universe. Rien n’empêcherait les scénaristes de repartir dans le passé pour prendre d’autres embranchements au sein de la chronologie connue à l’heure actuelle. On peut même parler de pirouette narrative très opportuniste pour faire ce qui a déjà été fait… mais autrement.

En parallèle, il y a quelques pistes possibles qui se dégagent des dernières minutes de Avengers : Endgame. Qui pour enfiler l’armure d’Iron Man après son sacrifice ? Ce sera peut-être Harley Keener. Croisé dans Iron Man 3 à l’époque où il n’est encore qu’un jeune garçon, il assiste à l’enterrement de Tony Stark. Comme déjà dit, Thor est parti pour devenir un membre des Gardiens de la Galaxie (à la place de Gamora ?). Quant à Captain America, il décide de raccrocher le bouclier en l’offrant à Sam Wilson (plutôt qu’à Bucky). On ne le reverra plus dans le MCU, du moins plus sous les traits de l’acteur Chris Evans.

Il reste aussi à définir comment les licences appartenant à la Fox vont être intégrées dans le MCU maintenant que Disney a tout récupéré. À l’avenir, il y aura encore plus de comics dans lesquels piocher. Toutefois, en conférence de presse, Kevin Feige a confié que le mélange espéré avec les X-Men prendra du temps, l’idée n’étant pas de revoir les plans à court terme.

Séries Les séries

Loki — Pas de date

Loki connaît un destin funeste dans Avengers : Infinity War. Et comme il n’est pas victime du génocide de Thanos, il ne revient pas à la vie dans Avengers : Endgame. Toutefois, quand les super-héros retournent dans le passé, on voit le demi-frère de Thor parvenir à s’enfuir avec le Tesseract (ce qui pousse Iron Man et Captain America à remonter encore plus le temps). Marvel pourra partir de cette réalité alternative pour sa série centrée sur Loki, incarné par Tom Hiddleston.

WandaVision — Pas de date

Le show centré sur Scarlett Witch et Vision, intitulé WandaVision, a les argument pour devenir la romcom de Disney+, teintée de quelques super-pouvoirs. Comme Vision décède lui-aussi dans Infinity War, on s’attend à un prologue (pourquoi pas leur fuite après Captain America : Civil War).

Winter Soldier + Falcon — Pas de date

Falcon, campé par Anthony Mackie, récupère le bouclier de Captain America dans Avengers : Endgame. Il devrait, en compagnie de Buck Barnes — le Soldat de l’Hiver –, former un duo de choc, avec une éventuelle appétence pour le genre buddy movie.

Hawkeye — Pas de date

Rescapé du génocide de Thanos, contrairement à toute sa famille, Hawkeye passe par toutes les émotions dans Endgame. Il devient Ronin, un anti-héros vengeur, avant de revenir sur le droit chemin grâce à Black Widow (à qui il dira adieu). Dans sa série, on l’imagine bien continuer à entraîner sa fille pour qu’elle puisse devenir Hawkeye à son tour.

Le reste ?

Au vu du vivier de personnages dont il dispose, Marvel peut enchaîner les séries pour alimenter Disney+. Des programmes sur la Guêpe, Wang ou encore Shuri, la petite sœur de Black Panter, seraient adaptés à la plateforme et permettraient au MCU de s’étendre toujours plus. Non sans étancher la soif des fans qui ne demandent que cela.