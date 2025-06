Lecture Zen Résumer l'article

Après une sortie remarquée sur PS5, Stellar Blade est désormais disponible sur PC. Cette version est déjà un succès immense. Elle engendre aussi une flopée de mods qui se concentrent sur le physique des personnages féminins, pour les sexualiser encore plus.

Disponible depuis le 11 juin 2025 sur PC, Stellar Blade est en train de vivre un départ canon sur sa nouvelle plateforme. Le jeu d’action, naguère exclusif à la PS5, a réuni près de 200 000 curieux lors de son premier week-end, selon les données de SteamDB. De quoi confirmer un peu plus l’attractivité immense de cette production coréenne, qui mélange l’action et le sexy dans un cocktail flatteur.

La disponibilité de Stellar Blade sur PC signifie que les moddeurs vont pouvoir s’en donner à cœur joie pour modeler le titre à leur convenance et, malheureusement, nourrir les fantasmes les plus pervers. Sur le portail Nexus Mods, on peut déjà le constater : le classement des projets les plus téléchargés révèle un attrait notable pour ceux qui touchent au physique des personnages féminins. Le troisième s’intitule carrément « Stellar Blade Facial Beautification MOD » et a été téléchargé près de 30 000 fois.

Le classement des mods les plus téléchargés sur Stellar Blade. // Source : Capture d’écran

Les mods pervers pullulent pour la version PC de Stellar Blade

Ce mod-là permet ainsi de remplacer le visage d’Eve, l’héroïne, par celui de Tachy — si jamais vous la trouvez plus jolie (24 000 téléchargements). Ce mod-ci « retire les parties du vêtement qui recouvrent la hanche » (16 000 téléchargements). Heureusement, le premier mod du classement est dédié aux performances, et le deuxième touche au gameplay — tous les mods prisés ne misent donc pas sur ce même levier sexiste.

Malheureusement, on peut difficilement feindre la surprise en constatant ce phénomène que Stellar Blade alimente lui-même. Dans ce jeu d’action, les héroïnes affichent un physique « parfait », que la réalisation ne cesse de mettre en avant. À cela s’ajoute la présence de tenues très suggestives, pensées pour souligner les courbes généreuses des personnages.

Face aux accusations de sexisme, les développeurs se sont défendus — puis ont déployé une mise à jour pour améliorer le moteur physique des poitrines. Et, malgré tous ces efforts, certains joueurs ont lancé une pétition pour mettre encore plus de nudité. En tout cas, les critères physiques de Stellar Blade ont donné des idées à d’autres studios.

À noter que la création de mods à caractère sexuel n’est pas l’apanage de Stellar Blade. On en trouve aussi sur The Witcher 3: Wild Hunt, ce qui a d’ailleurs donné naissance à l’affaire — surprenante — des vulves. Cependant, Stellar Blade se distingue d’autres jeux par ses héroïnes clairement présentées comme des objets de fantasme, encourageant ce genre de mods hypersexualisés. La version PS5 ne permettait pas de tout faire, dorénavant le portage PC ouvre vraiment la boîte de Pandore. Pour le meilleur, et surtout pour le pire.

