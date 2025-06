Lecture Zen Résumer l'article

Un fan de l’univers DC Comics lancé par Zack Snyder a appelé au boycott de Superman, le blockbuster réalisé par James Gunn. Ce dernier, nouveau patron des films DC, a répondu.

« Levez-vous et battez-vous pour le Snyderverse le 11 juillet », pouvait-on lire le 14 juin sur Reddit. Le sujet a été censuré par les modérateurs depuis, mais on peut toujours le lire sur X, par exemple via le compte Culture Crave. Il s’agit d’un appel au boycott lancé par un fan des films DC Comics de Zack Snyder, dont l’univers a été sacrifié au profit d’un reboot opéré par James Gunn. La date du 11 juillet amorce ainsi la première vraie pierre de ce nouveau départ : la sortie de Superman (le 9 juillet en France).

« Battez-vous pour le Snyderverse le jour de la sortie de l’imposture Superman », indiquait Tricky-Food5757. Ce dernier proposait trois options pour gâcher la sortie du blockbuster, réalisé par James Gunn : publier des spoilers partout pour gâcher le spectacle ; laisser des commentaires négatifs pour compenser les éloges publiés par les « gunbots » ; et réserver des tickets en ligne sans payer, pour les bloquer pendant une période. Il estime que James Gunn a « tiré le premier » en tuant le Snyderverse, et va jusqu’à appeler les suiveurs des « gunbots ».

James Gunn répond à un fan du Snyderverse

Via son compte Instagram, James Gunn a tenu à ironiser sur cet appel au boycott. Il a répondu : « Je pense que nous allons y survivre. Je ne suis pas sûr que les huit personnes qui vont écouter cet homme (car je vais me mouiller et présumer que c’est un homme) vont avoir un quelconque impact. » Voilà une excellente manière de réagir face aux trolls.

Dans un communiqué publié le 16 juin sur le subreddit r/SnyderCut, les modérateurs ont tenu à faire savoir qu’ils n’approuvaient pas du tout l’appel au boycott, se rangeant alors du côté de James Gunn. Ils expliquent : « Nos équipes n’ont jamais approuvé cette publication et ne sont pas en accord avec ce qu’elle disait. C’est un sub public, ce qui signifie que les publications n’ont pas à être pré-approuvées. » Ils ont vite supprimé la publication en question, peu commentée, mais n’ont pas pu empêcher sa propagation en-dehors de Reddit.

On rappelle que le Snyderverse, tel qu’il est surnommé par les aficionados, correspond à l’ancien univers cinématographique de DC Comics. Lancé lui aussi par un film Superman, Man of Steel, signé Zack Snyder, il est allé droit dans le mur, tandis que la concurrence — le Marvel Cinematic Universe — empilait les gros succès. Il aura quand même connu une forme de rédemption avec la Snyder Cut de Justice League : une version beaucoup plus aboutie et réussie de la réunion des figures de DC Comics.

Son succès d’estime, qui a bien arrangé le lancement de HBO Max, n’a toutefois pas permis à Zack Snyder de poursuivre son œuvre, Warner Bros. préférant stopper les frais et confier un reboot complet à James Gunn — transfuge de Marvel Studios. Mais, semble-t-il, certaines personnes sont encore attachées aux anciens films DC Comics, au point de ne donner aucune chance aux prochains.

