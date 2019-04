Nouvelle rumeur sur une déclinaison inédite de la Switch. La petite déclinaison serait attendue pour cette fin d'année.

Au moins une nouvelle Nintendo Switch serait bel et bien en préparation. Corroborant des indiscrétions récentes signées par le Wall Street Journal et Eurogamer, le journal économique japonais Nikkei rapporte, le 18 avril 2019, que le constructeur commercialiserait une version plus petite à l’autonome.

Taillée pour du jeu nomade et financièrement plus abordable, cette Switch mini n’abandonnerait pas son argument hybride. Il y aurait donc toujours un dock pour pouvoir brancher la console à la télévision, contrairement à ce que les précédentes rumeurs évoquaient.

La période idéale ?

Nintendo aurait raison de lancer une nouvelle Switch, qui plus est moins chère, à cette période cruciale pour les ventes. Elle accompagnerait la sortie de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier et on peut déjà imaginer un pack qui viendrait se placer sous un maximum de sapins. Dans son article, Nikkei n’indique pas les autres changements de cette Switch inédite.

Autre indice, plus officiel cette fois, qui laisse à penser que Nintendo se préparerait à gonfler son offre Switch ? L’ajout du transfert de sauvegardes d’une console à une autre liées par un même compte. Soit une fonctionnalité très utile pour celui ou celle qui posséderait deux — ou plusieurs — Switch.

En revanche, le média nippon ne confirme pas l’existence d’une Switch Pro, supposée plus puissante que le modèle actuel. À la place, il évoque les expérimentations menées par Nintendo pour la génération suivante. Comme la Switch vient à peine de dépasser ses deux ans d’existence, il apparaît encore trop tôt pour en parler.