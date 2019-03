Nouvelle rumeur sur les plans de Nintendo concernant la Switch : selon le Wall Street Journal, deux nouveaux modèles pourraient sortir en 2019.

Nintendo va-t-il sortir non pas une… mais deux nouvelles Switch dans les mois à venir ? C’est ce que rapporte le Wall Street Journal dans un article publié le 25 mars 2019. Alors que la console hybride vient de fêter son deuxième anniversaire, elle pourrait bientôt être accompagnée de deux autres versions : une déclinaison moins chère et une autre plus haut de gamme. Elles seraient d’ici disponibles pour cet été 2019.

En commercialisant des nouvelles Switch, Nintendo chercherait à maintenir son rythme de ventes et à atteindre des objectifs élevées (ils ont été revus à la baisse pour cette année fiscale). À la fin de l’année 2018, la firme japonaise avait déjà écoulé 32,27 millions de sa console qui fait l’unanimité.

Une Switch plus chère, une Switch moins chère

Si Nintendo proposait différentes variantes de la Switch, il reprendrait alors le schéma de la 3DS, dont on ne compte plus le nombre d’éditions différentes. Concrètement, l’une des Switch abandonnerait certaines fonctionnalités (exemple : les vibrations HD) pour être plus abordable. On peut penser que la console serait alors 100 % portable au point d’en devenir le successeur de la 3DS. En début d’année, Nikkei indiquait d’ailleurs que Nintendo voulait sortir une Switch plus petite pour être plus facilement transportable.

Du côté de la Switch haut de gamme, aucun détail concret n’a été partagé. Mais elle pourrait s’affirmer comme la PS4 Pro de la PS4 ou la Xbox One X de la Xbox One, soit une version plus puissante qui pourrait recevoir quelques nouveaux arguments à brandir (l’ajout d’un slot carte SIM par exemple ? Un écran 1080p ?).

Le Wall Street Journal révèle que ces deux nouvelles Switch seraient dévoilées à l’E3 2019, soit au mois de juin prochain.

