Nintendo a officialisé un nouveau duo d'épisodes Pokémon : ce sera Épée et Bouclier.

Quelques jours seulement après un Direct bien copieux, Nintendo a organisé une courte présentation de 7 minutes centrée sur Pokémon. L’occasion pour la firme nippone d’annoncer Pokémon Épée et Pokémon Bouclier en exclusivité sur Switch. Ils lanceront une nouvelle génération de créatures dès fin 2019.

Les habitués de la franchise ne devraient pas être dépaysés. Pokémon Bouclier et Pokémon Épée prendront la forme d’un RPG où il faudra devenir le meilleur dresseur. Game Freak, en charge du développement, ne cache pas que l’esprit original sera préservé. Mais il promet aussi l’introduction de nouvelles mécaniques de gameplay.

Une nouvelle génération de Pokémon

Pokémon Épée et Pokémon Bouclier prendront place dans la région Galar, où humains et Pokémon travaillent en harmonie pour faire prospérer l’industrie. Cette zone inédite devrait être variée grâce à des environnements mélangeant campagnes, montagnes, plaines et villes. Bien évidemment, il y aura des Arènes où affronter des maîtres Pokémon.

On connaît déjà les trois Pokémon avec lesquels on pourra débuter l’aventure dans la peau d’un dresseur féminin ou masculin. Il sera possible d’opter pour le singe Ouistempo (type Feuille), le lapin Flambino (type Feu) ou le lézard Larméléon (type Eau). Nouvelle génération oblige, d’autres Pokémon encore inconnus à ce jour seront de la partie.

Comme Pokémon Épée et Pokémon Bouclier sortiront sur Switch, ils profiteront de la puissance de la console hybride pour être beaucoup plus jolis que leurs prédécesseurs.