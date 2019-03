On en sait un peu plus sur les deux nouvelles Switch que pourrait sortir Nintendo dans les mois à venir.

Nintendo envisagerait d’offrir non pas une, mais deux nouvelles versions à la Switch. Cette indiscrétion, livrée par le très sérieux Wall Street Journal, a été corroborée par nos confrères d’Eurogamer. Le média a apporté de nouvelles informations le 26 mars 2019 en précisant les plans de la firme nippone.

Ainsi, le constructeur pourrait reprendre la même stratégie qu’avec la 3DS, à savoir segmenter sa gamme Switch selon plusieurs cibles. Quand bien même aujourd’hui la Switch originale plaît autant aux petits qu’aux grands grâce à son catalogue diversifié et son hardware globalement maîtrisé.

Une Switch ‘2DS’ et une Switch ‘New 3DS XL’

Nintendo songerait donc à une Switch façon 2DS, soit une console dont le leitmotiv premier serait d’être plus abordable. Pour cela, la machine hybride abandonnerait certains de ses arguments phares, tout comme la 3DS avait lâché la 3D stéréoscopique pour devenir la 2DS. Ici, on parle d’un produit qui ne serait que portable (aucune indication sur un dock optionnel pour le relier à un téléviseur).

Si cette Switch 100 % portable existe un jour, elle perdrait alors la philosophie de la Switch, axée sur la liberté de jouer comme on veut. Mais, à l’époque, une 3DS sans 3D apparaissait tout aussi inconcevable (même si beaucoup n’utilise pas l’option). Nul ne sait si cette supposée Switch ‘2DS’ reprendrait le design à la 2DS, qui ressemble à un jouet pour enfants.

Peu d’informations ont filtré sur la deuxième Switch, annoncée plus puissante que le modèle actuel. Les sources d’Eurogamer croient savoir que le gain en performance serait comparable au fossé qui existe entre la 3DS et la New 3DS XL. Soit un petit peu plus de confort pour les yeux et un soupçon d’autonomie en plus. On se souvient quand même que cette puissance supplémentaire rendait certains jeux exclusifs (exemple : Xenoblade Chronicles 3D) et que la New 3DS avait gagné des arguments importants (exemple : un second stick). Nintendo pourrait-il nous refaire le coup avec la Switch ?