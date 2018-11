Le jeu phénomène d'Epic Games a atteint 200 millions de joueurs inscrits. Il n'en avait « que » 40 millions en janvier.

Il y a désormais plus de joueurs inscrits sur Fortnite que d’habitants de la Russie. Bloomberg a révélé que le jeu d’Epic Games réunissait 200 millions d’utilisateurs inscrits, ce 27 novembre 2018. C’est donc 5 fois plus qu’en janvier 2018, alors que le jeu de survie et de construction réunissait déjà 40 millions de comptes utilisateurs.

Toujours plus haut

Il s’agit d’une preuve supplémentaire de la domination totale de Fortnite sur le monde du jeu vidéo actuel. En à peine plus d’un an — son mode Battle Royale est sorti en septembre 2017 — le jeu en ligne a tout explosé sur son passage.

Fortnite est disponible sur de nombreuses plateformes, ce qui permet à n’importe qui de tenter l’expérience (Switch, PC, Mac, Android, iOS, etc). On pourrait penser que de nombreuses personnes ont téléchargé le jeu sans s’y adonner réellement… mais des chiffres d’août 2018 viennent contredire cette théorie : il comptait 78 millions de joueurs actifs mensuels.

Il faut dire que le jeu fonctionne sur un système free-to-play très attirant : le jeu est complètement gratuit, et les joueurs et joueuses paient pour obtenir des améliorations — uniquement cosmétiques — dans l’aventure. Certains dépensent jusqu’à des centaines d’euros pour obtenir ces costumes (skins) ou des danses. Avec ses nombreux événements spéciaux et nouveautés permanentes, Fortnite parvient donc à fidéliser ses joueurs tout en attirant des nouveaux. Où s’arrêtera le jeu d’Epic Games ?

Crédit photo de la une : Epic Games Signaler une erreur dans le texte