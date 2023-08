Entre 71,99 et 151,99 euros par an : les nouveaux prix des abonnements PlayStation Plus peuvent surprendre, au vu de l’importance de la hausse pratiquée. Sony a décidé de réévaluer toutes ses offres, sans ajout de nouveautés pour l’instant.

Êtes-vous prêt à payer 151,99 euros pour un an d’abonnement PlayStation Plus Premium de Sony ? Dans son billet de blog annonçant la liste des jeux offerts en septembre, le constructeur japonais a discrètement annoncé son intention d’augmenter drastiquement les prix de ses formules annuelles PlayStation Plus. Ce changement sera valable à partir du 6 septembre pour les nouveaux abonnés et à partir du 6 novembre pour les renouvellements.

Des hausses de prix importantes

Les nouveaux prix des abonnements PlayStation Plus sont les suivants :

Essential : 71,99 euros par an, au lieu de 59,99.

71,99 euros par an, au lieu de 59,99. Extra : 125,99 euros par an, au lieu de 99,99.

125,99 euros par an, au lieu de 99,99. Premium : 151,99 euros au lieu de 119,99.

Il s’agit de hausses records pour un service qui n’évoluera pas dans l’immédiat. Sony le justifie par la phrase suivante : « Cet ajustement de prix nous permettra de continuer à proposer des jeux de haute qualité et des avantages à valeur ajoutée à votre service d’abonnement PlayStation Plus. »

Ratchet & Clank: Rift Apart, sur PS5. // Source : Sony

Les offres annuelles restent les plus avantageuses

Pour rappel, l’offre Essential permet de jouer en ligne et de télécharger de nouveaux jeux tous les mois, l’offre Extra permet d’accéder à un catalogue avec des centaines de jeux et l’offre Premium débloque des titres rétro, sortis sur d’anciennes consoles. Il faut à minimum posséder un de ces abonnements pour pouvoir jouer à des jeux en ligne sur PS4 ou PS5. Sony avait lancé ces offres en juin 2022.

Même si les offres annuelles augmentent d’un coup, elles restent plus avantageuses que les offres mensuelles. 12 mois de PlayStation Plus Essential reviennent à 107,88 euros, contre 71,99 euros en formule 1 an (même chose pour l’offre Premium, à 203,88 euros si on paye mensuellement, contre 151,99 euros en une fois). On peut imaginer que c’est pour ça que Sony n’y a pas touché.

Essential Extra Premium Un mois 8,99 € 13,99 € 16,99 € Un trimestre 24,99 € 39,99 € 49,99 € Un an 71,99 € 125,99 € 1 51 ,99 €

En juin 2023, Microsoft avait augmenté le prix de son abonnement Game Pass de 12,99 à 14,99 euros par mois. Est-ce qui a motivé Sony à augmenter le prix de ses propres formules ? Dans tous les cas, il s’agit de mauvaises nouvelles pour le consommateur, qui doit payer plus cher pour des services identiques.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.