[Deal du jour] Récemment sorti sur PC et Xbox Series, Starfield fait beaucoup parler de lui. Le jeu des studios Bethesda est une franche réussite. Sur PC, quoi de mieux qu’une bonne souris gaming pour y jouer ? Logitech et La Fnac l’ont compris et proposent une offre intéressante.

C’est quoi, cette offre de Logitech avec Starfield offert ?

La souris G502 X sans fil de Logitech est normalement vendue 149 €. Elle est ici proposée au prix de 109,99 €. De plus, en ce moment et jusqu’au 20 septembre 2023, le jeu Starfield pour PC est offert pour l’achat d’une souris Logitech G502 X, parmi une sélection de quatre modèles différents.

Le code ainsi que la procédure pour récupérer le code seront envoyés par mail dans les cinq jours suivant l’achat. L’offre est limitée à un code par commande, dans la limite des stocks disponibles.

C’est quoi, cette souris de Logitech ?

La souris sans fil G502 X Lightspeed est la nouvelle itération de la populaire gamme G502 de Logitech. Elle reprend le format de ses aînées, avec quelques modifications au niveau de l’ergonomie et de la prise en main, dont une meilleure position des boutons à l’avant, et un nouveau revêtement. La souris est aussi plus légère, bien que la G502 X rentre dans la catégorie des souris gaming poids lourds. La prise en main est tout de même excellente et l’engin se manipule avec une facilité déconcertante. Son design épouse parfaitement la paume de la main et les doigts se placent intuitivement. Dommage que Logitech fasse l’impasse sur la version pour gaucher.

Les boutons principaux s’accompagnent de la technologie Lightforce, qui utilise des commutateurs optiques précis, et procure la sensation des interrupteurs classiques. Dans les faits, cela ne sert à rien, mais la rapidité et la précision des boutons et leur bon retour physique, sont excellents, et cela suffit. De nombreux boutons secondaires sont présents, y compris sur la molette, avec la possibilité de préenregistrer des profils de jeu. La glisse de la G502 X Ligtspeed est idéale, et le capteur Hero 25K est toujours d’une grande précision, et supporte des accélérations jusqu’à 40 g, avec une sensibilité théorique jusqu’à 25 600 DPI. Vous retrouverez sa grande sœur, la G502 Hero, dans notre guide des meilleures souris pour le gaming.

Plusieurs modèles de G502 X sont disponibles // Source : Logitech

Starfield vaut-il le coup gratuitement ?

Même si le jeu divise sur certains points, comme tous les jeux Bethesda à leur sortie, Starfield est un excellent titre qui vaut largement le coup, surtout s’il est offert. Le RPG spatial des développeurs de Skyrim est généreux. L’échelle du jeu est gigantesque, et vous en aurez pour des jours et des jours d’exploration pour rendre compte de l’immensité de la galaxie. Bien que certains endroits soient vides et inutiles, de nombreuses zones et planètes sont riches en quêtes, PNJ, détails et secrets. Une immersion naturelle s’opère alors, ou votre personnage arpente un monde immense en quête de sens et de choses à faire, avec des moments d’égarement contemplatif, et de vrais morceaux d’histoires.

Starfield n’est ni plus ni moins qu’un jeu d’exploration dans un contexte SF travaillé. En 2330, l’Humanité fuit la Terre, devenue irrespirable. De votre côté, vous êtes un explorateur engagé pour résoudre le mystère d’un curieux artefact. Ses deux composantes très simples, qui rappellent les grandes lignes de la science-fiction de ces 50 dernières années, sont un prétexte à construire votre propre histoire. Vous pourrez faire ce que vous voulez de l’aventure : choisir votre faction, aider les gens, conquérir la galaxie, collecter des vaisseaux dans votre coin, en bref, vous amusez. Le gameplay, parfois trop mou ou trop brouillon, aurait mérité d’être simplifié, comme pour les menus et les nombreux paramètres inutiles. Heureusement, Bethesda a annoncé un suivi permanent du jeu, avec de nombreuses mises à jour à venir.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.