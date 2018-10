L'événement Fortnitemares 2018 a débuté ce 24 octobre en fanfare : un nouveau skin, des modifications de carte, de nouvelles armes, mais surtout l'ajout d'un mode PVE à l'intérieur même du PVP. Jouissif.

Fortnitemares, ou Fortnite Cauchemars, est indéniablement l’événement le plus important instauré par Epic Games depuis la création du mode Battle Royale en septembre 2017. Ce 24 octobre 2018, le studio a lancé cette mise à jour spéciale pour Halloween, qui s’étendra jusqu’au 26 novembre.

La grosse surprise de cet événement réside dans l’intégration d’un petit mode PVE (joueur contre ordinateur) dans un jeu pourtant PVP. On reste sur le concept Battle Royale : 100 joueurs sont envoyés sur une île et doivent s’éliminer. Mais à présent, la carte est remplie de monstres qui attaquent aussi les gamers.

Cela signifie que lorsque vous lancez une partie (en solo, à deux ou à quatre), vous devrez vous méfier des autres joueurs, mais aussi du jeu lui-même. Ces monstres sont surnommés « monstre du cube » — attention, Epic ne veut surtout pas qu’on les appelle « zombies » — en référence aux modifications apportées par le mystérieux cube qui a tenu en haleine les joueuses la saison dernière. Ils apparaissent à de nombreux endroits de l’île, parfois par dizaines, et peuvent rapidement submerger un joueur inattentif ou trop sûr de lui.

Cet élément arrive quelques jours après que les équipes d’Epic Games ont concédé qu’elles ne pourraient pas rendre gratuit le mode « Save The World » en 2018 comme elles l’espéraient. À l’origine, Fortnite est en effet un jeu payant en PVE où des joueurs s’entraident pour éliminer des zombies. Mais c’est la version gratuite en PVP, sortie quelques mois plus tard, qui séduit aujourd’hui 78 millions de joueurs par mois.

Les studios espéraient pouvoir rendre la version Save the World gratuite, mais au vu du nombre grandissant de fans, ils ont préféré la repousser. Mais ont donné aux joueurs de quoi patienter avec les « monstres de cube », intégrés pendant un mois au format Battle Royale.

La mise à jour Fortnite Cauchemars ce 24 octobre ne s’est évidemment pas fait sans heurt : c’est souvent le cas lorsqu’Epic lance des nouveautés. Après avoir été désactivé quelques heures, l’événement est à présent accessible à tous et toutes.

We have disabled Fortnitemares in Battle Royale while we investigate issues with matchmaking. Watch for updates at https://t.co/3y0X6buriO

— Fortnite (@FortniteGame) October 24, 2018