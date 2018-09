Sony a écouté les plaintes des joueurs. Après une posture ferme, la firme nippone lance une bêta cross-play pour Fortnite.

Les joueurs 1, Sony 0. La firme nippone a partagé une excellente nouvelle le 26 septembre 2018 depuis son blog : l’ouverture sur les fonctionnalités cross-play, plébiscitées par les joueurs et soutenues par la concurrence. Et il ne s’agit pas d’une simple promesse, puisqu’une bêta sur le phénomène Fortnite est d’ores et déjà lancée. Les joueurs sur PS4 peuvent ainsi désormais jouer en ligne avec des gens d’autres plateformes.

Le discours de la firme nippone a donc changé du tout au tout : encore fin août, les pontes justifiaient leur posture par un message marketing qui affirmait que la PlayStation 4 était « le meilleur endroit pour jouer ». Sous-entendu : pas besoin de partager avec les autres.

Fortnite va donner ouvrir la voie

Le fait de passer d’abord par une bêta suggère que Sony reste quand même prudent sur le cross-play et ses apports. « Nous voyons cette version bêta comme l’occasion de conduire des tests rigoureux qui assureront la meilleure expérience de jeu multiplateforme sur PlayStation, tout en prenant en compte l’expérience utilisateur, à la fois dans des perspectives techniques et sociales », précise le constructeur, qui a même essuyé une menace signée Bethesda.

En ce sens, Fortnite ne pouvait pas constituer un meilleur cobaye au regard de sa disponibilité sur une multitude d’appareils. Sur ce point, la phase d’expérimentation de Sony ne mettra personne de côté et autorisera « le jeu, la progression et le commerce multiplateformes à travers les systèmes d’exploitation de PlayStation 4, Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows et Mac. » Jusqu’ici, les joueurs de Fortnite sur PS4 ne pouvaient jouer qu’avec d’autres gamers sur PS4.

Si tout se passe bien, on imagine que d’autres productions suivront, dans le sillage de Rocket League et Minecraft. « Cela représente un changement majeur pour SIE, et nous sommes actuellement dans un processus de planification pour mettre en œuvre ce changement », conclut Sony.