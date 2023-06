[Deal du jour] Si comme beaucoup de joueuses et de joueurs, vous attendez des promotions pour acheter vos jeux, alors les Days of Play sont un rendez-vous à ne pas manquer. L’évènement organisé par Sony propose de nombreuses réductions sur des jeux, ainsi que sur les abonnements PS Plus.

C’est quoi, les offres du Days of Play ?

Les Days of Play 2023 commencent ce vendredi 2 juin à 0h01, jusqu’au lundi 12 juin à 23h59 (heure locale) dans chaque région. Vous pouvez souscrire, renouveler ou prolonger un abonnement au PlayStation Plus à prix réduit. Chaque formule bénéficie de 25 % de réduction.

Tous les abonnements de 12 mois seront donc proposés avec 25 % de réduction. Les abonnés actuels à PlayStation Plus Essential et Extra peuvent bénéficier d’une réduction de 25 % sur les abonnements de 1, 3 ou 12 mois, s’ils optent pour un abonnement supérieur.

En plus des abonnements, vous pourrez aussi profiter de réductions sur de nombreux jeux ou extensions numériques sur le PlayStation Store. Vous pouvez approvisionner votre compte PSN avec une carte-cadeau PSN, d’un montant entre 10 euros et 100 euros. Une fois votre compte crédité, vous pourrez acheter un abonnement PS Plus ou des jeux en version numérique, directement sur votre console.

C’est quoi, le PS Plus ?

Le PlayStation Plus est un abonnement de Sony qui vous permet de jouer en ligne sur PS4 et PS5, et qui vous donne accès à des réductions ou des jeux gratuits. Afin de rivaliser avec le Xbox Game Pass, Sony a fusionné ses services pour proposer trois formules distinctes : le PlayStation Plus Essential, le PlayStation Plus Extra et le PlayStation Plus Premium. En gros, plus l’abonnement vous coute cher, plus vous avez accès à des fonctionnalités.

Le PlayStation Plus Essential est la formule de base qui vous permet de jouer en ligne. Elle vous offre aussi quelques jeux gratuits par mois, des réductions sur le PlayStation Store, ainsi que 100 Go de stockage dans le cloud.

Le PlayStation Plus Extra offre les mêmes fonctionnalités que la formule Essentials. Vous aurez aussi accès à une bibliothèque de plus de 400 jeux PS4 et PS5.

Quant au PlayStation Plus Premium, en plus des avantages des deux formules précédentes, les joueuses et les joueurs bénéficient de titres PS1, PS2, PS3, PS4 et PSP, jouables en streaming.

Days of Play 2023 : quels jeux en promotion valent le coup ?

Les Days of Play sont aussi l’occasion pour Sony de proposer des jeux en promotions, sur PS4 et PS5. Notez que certains jeux qui profitent de réduction sont aussi disponibles gratuitement, si vous possédez un abonnement PS Plus Extra ou Premium.

Horizon Forbidden West

Habituellement au prix de 69,99 euros, Horizon Forbidden West est proposé à moins de 40 euros pendant les Days of Play. Le jeu est avant tout une incroyable réussite technique. La suite d’Horizon Zero Dawn, propose des graphismes à la hauteur de la direction artistique inspirée des équipes de Guerilla Games. La gestion de la lumière et des particules, ainsi que la modélisation de la faune et de la flore, est renversante. Le jeu est une invitation à la contemplation, mais à l’histoire somme toute assez classique. Un récent DLC vient toutefois étoffer la trame principale, qui s’accompagne de nombreuses quêtes annexes à l’intérêt variable. Heureusement, le travail d’écriture parvient à rendre le tout agréable à suivre. Le jeu se parcourt avec un vrai plaisir, et, en dehors de combats un peu répétitifs, Horizon Forbidden West est un jeu très divertissant et une excellente vitrine pour la console de Sony.

Horizon Forbidden West est l’un des plus beaux jeux de la PS5 // Source : Capture PS5

Stray

Stray est un jeu du studio français BlueTwelve Studio. Vendu normalement 29,99 euros, il est proposé au prix de 22,49 euros pendant les Days of Play. Dans Stray, vous incarnez un chat tout mignon qui fait des trucs de chat mignon. L’histoire suit le parcours de cette boule de poils après une chute dans une ville très cyberpunk, peuplée de machines. Avec l’aide d’un petit compagnon robot tout aussi mignon, vous devrez arpenter la ville pour revenir à la surface. Le gameplay est un mélange d’infiltration et d’exploration, ponctué de quelques phases de combats. Le chat est agile et, manette en main, c’est un vrai plaisir de le diriger et de lui faire faire des trucs de chat. Bien que le moteur physique soit bancal, les environnements sont plutôt jolis et l’immersion est au rendez-vous.

La ville de Stray est inspirée de l’ancienne citadelle de Kowloon // Source : Annapurna Interactive

God of War Ragnarök

God of War Ragnarök est la suite directe de God of War sorti en 2018. Habituellement vendu 69,99 euros, il est proposé en ce moment au prix 49,69 euros. Plusieurs années après les évènements du précédent jeu, Kratos s’est attiré les foudres d’Asgard. Accompagné de son fils Atreus, il va devoir se rendre dans les neuf royaumes. Pendant ce temps, les forces asgardiennes se préparent à une bataille pour mettre fin au monde. L’intrigue de God of War Ragnarök est bien construite et, bien qu’un peu longue, elle ne possède pas de temps morts. Le travail sur les personnages est soigné et le récit donne au jeu une autre dimension, plus intimiste. Le jeu de Santa Monica Studio offre une direction artistique à tomber, supportée par des graphismes somptueux. Le folklore nordique est parfaitement restitué, et l’action nerveuse distille des moments dantesques, le long des 30 h que dure l’histoire principale.

God of War Ragnarök est l’autre plus beau jeu de la PS5 // Source : Sony

Unpacking

Unpacking est proposé au prix de 11,99 euros au lieu de 19,99 euros. Au rang des jeux relaxants, Unpacking est un modèle du genre. Le jeu des studios Witch Beam est une simulation de déballage de cartons. Dans la peau d’une personne qui emménage, vous devrez sortir vos affaires et les placer, si possible avec logique et soin, dans votre nouvel intérieur. Le jeu se situe entre un puzzle game simpliste sans aucune contrainte et un cours de Feng Shui. Grâce à Unpacking, vous aurez l’opportunité de participer aux meilleurs moments d’un emménagement, sans le mal de dos qui va avec. Le titre est tout en pixel art et le rendu est superbe. Sa petite durée de vie de 4 heures à peine évite l’ennui et la répétition. Au fur et à mesure de votre progression, une histoire apparaît en filigrane, pour faire du titre bien plus qu’un simple jeu de rangement.

Unpacking est bien plus qu’une simulation de Marie Kondo // Source : Nintendo

