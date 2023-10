Le service de streaming Sony Pictures Core est désormais disponible sur les consoles PS4 et PS5. Les abonnés au PlayStation Plus Premium peuvent même regarder une centaine de films gratuitement.

Face au Xbox Game Pass de Microsoft, Sony mise sur… du cinéma. Dans un communiqué de presse publié le 5 octobre, le Japonais annonce un accord entre deux de ses divisions. Dès aujourd’hui en France :

Le service de streaming Bravia Core, renommé Sony Pictures Core, fait son apparition sur PS4 et PS5, avec plus de 2 000 films à la vente ou à la location.

Les films Sony, comme Gran Turismo, seront disponibles en avance dans l’application Sony Pictures Core.

Les abonnés PlayStation Plus Premium, la formule la plus chère (151,99 euros par an), peuvent accéder gratuitement à une centaine de films dans Sony Pictures Core.

Un nouveau service de streaming signé Sony ?

Avant le 5 octobre, Bravia Core était un service de streaming exclusif aux téléviseurs Sony haut de gamme. Il offre une qualité présentée comme équivalente au Blu-Ray, avec évidemment des films Sony dans son catalogue.

Son arrivée sur PlayStation marque une véritable révolution, puisqu’elle permet à Sony de vraiment rivaliser avec les géants du streaming pour la première fois (même s’il n’y a pas d’abonnement à proprement parler). À terme, nous ne serions pas étonnés de voir Sony proposer son application de streaming sur d’autres plateformes.

Quid des prix ? Pour l’instant, Sony ne communique pas sur les tarifs de vente de ses films. Il utilisait autrefois un système de jetons, que l’on imagine abandonné avec ce passage dans le monde PlayStation.

L’interface du Sony Pictures Core sur PS5. // Source : Sony

Des films intégrés au PlayStation Plus Premium

L’annonce la plus étonnante concerne l’intégration d’une centaine de films issus du Sony Pictures Core au sein de l’abonnement PlayStation Plus Premium, qui avait vu ses prix augmenter en septembre (doit-on y voir un moyen de justifier les prix ?). Sony promet que plusieurs films comme Looper, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Elysium et Resident Evil Damnation seront accessibles gratuitement sans pubs. Les détails seront communiqués plus tard.

La liste des films intégrés à l’abonnement PlayStation Plus est encore inconnue. // Source : Sony

Disponible dès le 5 octobre sur PlayStation, y compris en France, l’application Sony Pictures Core permet au Japonais de devenir un acteur de la VOD (et indirectement de la SVOD) pour la première fois. Ses ambitions pourraient monter à l’avenir, alors que Sony a historiquement préféré s’allier avec des groupes comme Netflix.

