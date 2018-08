Nintendo compte bien faire de Super Smash Bros. Ultimate l'incontournable de fin d'année sur Switch.

Super Smash Bros. Ultimate est le next big thing de Nintendo. Star de l’E3 du côté de la firme nippone, le jeu de combat réunissant plusieurs dizaines de personnages a récemment eu droit à son Direct. Autre preuve qu’il est le prochain incontournable à paraître sur Switch : les accessoires exclusifs sont de sortie.

Ainsi, Nintendo commercialisera un Pro Controller aux couleurs de Super Smash Bros. Ultimate. Il offrira la même ergonomie que la version standard mais ajoutera le logo du jeu, fondu dans les touches, et aura droit à des manches en blanc. Le lancement est prévu pour le 7 décembre, soit en même temps que le jeu.

Super Smash Bros. Ultimate sur son 31

En plus de ce Pro Controller plutôt sobre et joli, Nintendo proposera une édition limitée de Super Smash Bros. Ultimate et ne manquera pas de (re)lancer une manette GameCube décorée à brancher à sa Switch via un dongle prévu à cet effet — et vendu séparément, bien sûr. Notez quand même que rien ne vous obligera à jouer avec autre chose que les Joy-Con.

La Super #SmashBros.™ Ultimate – édition limitée sera lancée le 07/12 en même temps que l'édition standard : elle contiendra un exemplaire du jeu, une manette Nintendo GameCube édition Super Smash Bros.™ et un adaptateur pour manettes Nintendo GameCube ! pic.twitter.com/p77iKLOTPU — Nintendo France (@NintendoFrance) August 8, 2018

Ce n’est pas la première fois que Nintendo conçoit un Pro Controller en l’habillant avec un titre phare. Il y a eu Splatoon 2 et Xenoblade Chronicles 2 et il y aura donc prochainement Super Smash Bros. Ultimate. Avis aux collectionneurs et fans de Nintendo.

