Vous en avez marre de perdre à Overwatch ? Peut-être aurez-vous l’occasion de vous venger dans la vraie vie grâce à un partenariat entre Hasbro et Blizzard Entertainment. À l’occasion du Comic-Con International de San Diego, le duo a effectivement levé le voile sur un jouet qui en fera rêver plus d’un : un pistolet Nerf à l’effigie de l’arme du personnage Faucheur — via Business Wire le 20 juillet 2018.

Appartenant à la gamme Rival, capable d’accueillir 8 minutions et doté d’un cran de sécurité, ce Nerf Reaper Wight Edition tire des billes en mousse — et non pas des fléchettes — à une distance pouvant atteindre les 27 mètres. Soit de quoi s’organiser de joyeuses batailles en-dehors des serveurs d’Overwatch, FPS multijoueur revendiquant aujourd’hui 40 millions de joueurs.

Ready for combat operations. Add Reaper’s #NerfRival Hellfire Shotgun to your arsenal in 2019. pic.twitter.com/HZxYegdxqK — Overwatch (@PlayOverwatch) July 20, 2018

Qui veut devenir le Faucheur ?

Les fans de produits dérivés s’y attendaient : en mai dernier, Blizzard Entertainment avait partagé sur Twitter une courte vidéo teaser dévoilant son association à Nerf. Bien évidemment, ce jouet aux couleurs du Faucheur ne sera pas le seul dans les rayons, et d’autres Héros auront droit à leur produit. En plus des fans, ce sont les cosplayeurs qui seront ravis, même s’il faudra procéder à quelques retouches (les armes du Faucheur sont noires, non pas blanches).

Le Nerf Rival Overwatch Reaper Wight Edition sera lancé en 2019 à un prix inconnu. Au regard des tarifs habituels de la marque et de la licence Overwatch appliquée, il faut s’attendre à lâcher plusieurs dizaines d’euros pour incarner le Faucheur — sachant que les vrais en achèteront deux.

Crédit photo de la une : Hasbro/Business Wire