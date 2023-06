Des internautes ont repéré de nouvelles vidéos cachées après le générique de fin de Diablo IV. Un indice pour le futur grand méchant du jeu ?

Il n’y a pas une, mais plusieurs scènes secrètes après le générique de fin de Diablo IV. C’est ce que de plus en plus de joueuses et joueurs ont signalé ces derniers jours, en partageant leurs découvertes sur les réseaux sociaux. Vers la mi-juin, un premier internaute avait déniché une très brève vidéo apparaissant après les crédits, une fois la campagne terminée une deuxième fois.

Trois nouvelles vidéos secrètes

Depuis, trois autres vidéos ont été repérées. À chaque fois, la même mise en scène : un environnement infernal, un démon au centre, dont l’identité est incertaine, le tout sur une durée extrêmement brève — une seconde à peine. Les trois vidéos semblent montrer la même créature. On ne sait pas encore si d’autres séquences existent au-delà des quatre d’ores et déjà exhumées.

Selon Wowhead, site spécialisé dans l’actualité des jeux vidéo développés par le studio Blizzard, le monstre qui apparaît dans les trois dernières vidéos pourrait être Mephisto. C’est un personnage central de l’univers du jeu. Présent dans Diablo II, il est l’un des trois démons primordiaux, avec Diablo et Baal, et il est le père de Lilith, l’antagoniste au centre de Diablo IV.

Pour aller plus loin Tout ce que l’on sait déjà sur la saison 2 de Diablo IV

Un extrait de la toute première vidéo. // Source : Blizzard

Compte tenu du développement narratif de Diablo IV, Mephisto est appelé à jouer un rôle croissant dans la suite du jeu. On sait qu’au moins deux extensions sont prévues par Blizzard, en plus des mises à jour classiques. On suppose qu’il pourrait être le boss final de l’une des deux — peut-être la deuxième, si c’est la dernière, afin d’apporter une conclusion spectaculaire à l’aventure.

La toute première séquence post-générique, en revanche, semble mettre en scène un autre personnage. La théorie en vogue est qu’il s’agirait de Lucion, le frère de Lilith et, donc, l’autre enfant de Mephisto, seigneur de la haine. Si cette piste est juste, Lucion pourrait par exemple être le boss final de la première extension, et son père celui de la seconde. Mais cela reste très hypothétique.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !