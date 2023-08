Blizzard vient de donner un aperçu de la suite de Diablo, avec l’arrivée de la saison 2 cet automne. Une saison où les vampires déferleront sur Sanctuaire.

La saison une n’est pas encore achevée, mais Blizzard évoque déjà la suite pour Diablo IV. Profitant de l’ouverture de la Gamescom, qui se déroule à Cologne en Allemagne du 23 au 27 août, le studio américain a partagé les premières informations sur la suite de son hack’n’slash. La fin de la saison 1, elle, est toujours fixée à octobre 2023.

Quand commence la saison 2 de Diablo IV ?

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Blizzard annonce que la saison 2 de Diablo IV sera lancée le 17 octobre 2023. Elle s’appellera la saison du sang (season of blood). Comme pour la première saison, les joueurs et les joueuses vont pouvoir télécharger en avance le contenu du patch, afin de lancer directement une partie le jour J.

Faudra-t-il encore créer un personnage saisonnier ?

Vous n’y couperez pas : pour profiter du contenu de chaque nouvelle saison, il vous faut un personnage saisonnier dont la particularité est de recommander l’aventure au niveau 1. Cela veut dire compléter les 50 premiers niveaux pour débloquer vos points de compétence, puis les 50 suivants pour accéder aux points de Parangon et développer encore plus votre puissance.

Cela étant dit, certains éléments débloqués précédemment seront immédiatement disponibles même lors d’une saison : cela inclut les autels de Lilith découverts et le renom obtenu précédemment. La carte sera également explorée sur la base de ce que vous avez découvert avec vos anciens personnages. En revanche, vous devrez toujours aller chercher les portails de téléportation.

Pour la saison 2, Blizzard assouplit toutefois un peu plus l’expérience de jeu : ainsi, il est annoncé que les personnages saisonniers d’une nouvelle saison auront accès aux points de Parangon, charges de potion, améliorations de capacité d’oboles et points de compétence obtenus précédemment, que ce soit sur un personnage d’une ancienne saison ou avec un personnage du royaume éternel.

Plus besoin de courir derrière le renom à chaque saison. // Source : Capture d’écran

Faut-il terminer d’abord la campagne ?

C’était un prérequis pour la saison une et ce devrait toujours être le cas pour la saison deux. Diablo IV étant sorti toutefois depuis le 6 juin, on peut raisonnablement penser que ce n’est plus tout à fait un problème. Lorsque la saison du sang fera son entrée, quatre mois se seront écoulés. C’est bien assez pour achever la campagne et connaître le sort de Lilith.

Que va raconter cette saison 2 ?

Cette nouvelle saison est placée sous le signe de l’hémoglobine : des vampires s’en prennent à Sanctuaire, le monde dans lequel vous évoluez, sous les ordres d’un seigneur buveur de sang. Et de toute évidence, être mordu entraîne tôt ou tard une transformation en monstre anthropophage. Pour vous aider, vous rencontrerez Erys, une chasseuse de vampires.

Quelles sont les nouveautés de la saison 2 de Diablo IV ?

Il y aura d’abord une nouvelle suite de quêtes, que vous accomplirez aux côtés d’Erys dans votre traque des vampires. Les détails ne sont pas encore connus. En revanche, l’histoire autour de Lilith et Baal ne devrait pas avancer : il faudra ici attendre l’arrivée d’un premier gros patch, voire de la première extension de Diablo IV — mais ce n’est pas pour tout de suite.

De nouveaux pouvoirs centrés sur le vampirisme seront proposés, à l’image des mécaniques développées avec la saison de la malfaisance. Là encore, Blizzard n’est pas encore entré dans les détails. On sait en revanche qu’il y aura cinq boss de haut niveau pour cette saison, dont certains seront inédits (on pourra aussi les retrouver dans le royaume éternel).

Les changements à noter. // Source : Blizzard

La saison 2 pourrait être l’occasion d’introduire un nouveau mode de difficulté, mais ce n’est pas confirmé. Celui-ci est évoqué depuis le lancement du jeu, et au regard du développement passé de Diablo III, il est certain que celui-ci arrivera tôt ou tard pour maintenir un haut niveau de challenge pour les joueurs et les joueuses.

En revanche, il y a une évolution qui va changer la vie de la communauté. La gestion des gemmes va enfin être mise à jour. À l’avenir, celles-ci seront stockées dans un autre onglet et n’occuperont donc plus l’inventaire, qui n’est déjà pas bien grand. Il est également prévu de mettre à jour les résistances élémentaires, mais aussi les dégâts critiques et les effets de type vulnérable et accablement.

Combien de temps doit durer la saison 2 ?

La saison 2 devrait durer au moins trois mois. C’est la durée minimale que Blizzard prévoit pour chaque saison.

