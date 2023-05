[Deal du Jour] Le 06 juin 2023 sort Diablo IV, le nouveau jeu de Blizzard Entertainment, et quatrième opus de la franchise Diablo. Onze ans après Diablo III, vous pourrez à nouveau hack ‘n’ slasher des monstres à tout va, dans un jeu qui s’annonce particulièrement jouissif.

Diablo IV est le quatrième épisode de la saga de Blizzard, prévu sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. Depuis plus de 25 ans, les joueuses et les joueurs parcourent le monde de Sanctuaire dans le but de pourfendre les créatures qui peuplent ces terres. Les jeux Diablo se complètent et sont en même temps indépendants. Le conflit éternel entre le camp des cieux et celui des enfers est au cœur du récit, ce depuis le premier opus. Les épisodes sont à chaque fois l’occasion de rajouter une pierre scénaristique à l’édifice Diablo, déjà très conséquent.

Où précommander Diablo IV ?

Le jeu est prévu pour le 06 juin prochain, dans une version Standard au tarif normal de 79,99 euros. Une version Digital Deluxe au tarif de 99,99 euros, et une version Ultimate, proposée au prix 109,99 euros, incluent des bonus ainsi qu’un pass de combat, plus garni dans la version Ultimate. Ces deux dernières éditions ne sont disponibles qu’en téléchargement. seule la version standard est disponible en physique.

Précommandez Diablo IV sur La Fnac

Diablo IV est disponible en précommande sur La Fnac en version physique sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. La précommande s’accompagne du Pack 666 offert. Il comprend trois cartes de Taro (Passé, Présent, Futur), un poster Diablo IV, un Artwork Diablo IV et un coupon de réduction de 20 % sur l’ensemble du shop Gear Blizzard. Le DLC la monture de Porteur de Lumière est également offert.

Pour bénéficier de l’offre, il vous suffit d’ajouter le jeu Diablo IV sur la plateforme de votre choix, au prix de 59,99 €, et le Pack 666 d’une valeur de 39,99 €, à votre panier.

Précommandez Diablo IV sur Amazon

Diablo IV est disponible en précommande sur Amazon en version physique sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X au prix de 59,99 €. Malheureusement sans aucun bonus de précommande.

À quoi s’attendre avec le nouveau Diablo ?

Après un Diablo III décevant, Blizzard revient à une formule qui a fait ses preuves. L’ambiance plus sombre et la direction artistique inspirées procurent une tension palpable, absente du précédent jeu. Le design global des créatures et le level-design rappellent les meilleures heures de la saga, et celles et ceux qui ont déjà touché à un Diablo ne seront pas dépaysés. Le gameplay reste inchangé et vous devrez toujours vous frayer un chemin en exterminant tous les monstres que vous croiserez, à grand coup de hache, d’épée ou de sortilèges en tous genres.

Pour aller plus loin Que s’est-il passé avant Diablo IV ?

Blizzard s’essaye pour la première fois au monde ouvert pour ce Diablo. La quête principale s’accompagne de contenu annexe propice à l’exploration. Les décors traversés sont beaux et invitent à la découverte, dommage cependant que les donjons soient moins inspirés et soient un peu répétitifs, du moins dans la bêta. Mais n’est-ce pas non plus l’ADN de la série ? Nul doute que le jeu parviendra à trouver un juste équilibre dans sa version complète. Diablo IV propose aussi de croiser durant votre aventure d’autres joueuses et joueurs. Vous aurez, à de nombreuses reprises, l’occasion de combattre des boss à plusieurs, à la manière d’un MMO.

Pour aller plus loin

👉 Tout ce que l’on sait sur Diablo IV

👉 Nos astuces et conseils pour bien débuter dans Diablo IV

