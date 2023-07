Le nouveau boss accompagnant la saison 1 de Diablo IV ne sera pas un challenge facile pour les joueurs et les joueuses. Blizzard a laissé entendre que ce sera un défi très relevé.

C’était une interview qui était passée quelque peu inaperçue, début juillet, mais qui prend aujourd’hui beaucoup plus d’épaisseur à deux jours de la sortie de la saison 1 de Diablo IV. Le futur boss qui sera proposé avec ce nouveau contenu ne sera, semble-t-il, pas un simple adversaire un peu plus coriace que les autres. Ce sera un challenge tout à fait relevé.

C’est la promesse faite en tout cas par Madeleine James, qui a pour rôle de designer des quêtes dans le hack’n’slash, et Ben Chaney, auteur sénior chez Blizzard, lors d’un échange avec GameSpot autour de cette saison 1, surnommée la saison de la malfaisance (season of the malignant). D’après Madeleine James, ce boss est décrit comme un « uber boss », c’est-à-dire un super boss dans le jargon.

Une version normale… et une version très dure du boss ?

Lors de l’entretien, l’identité dudit boss n’a pas été évoquée par les deux employés. On sait cependant, avec la présentation de la saison 1, que le clou du spectacle sera un monstre dénommé Varshan le Consumé, qui se trouve dans les tunnels malfaisants, une nouvelle zone du jeu. Varshan a été mis en scène par Blizzard dans des médias promotionnels.

Les mécaniques de combat de Varshan sont aujourd’hui largement inconnues, tout comme la nature du challenge que prévoit le studio américain. Ce boss, pensé pour le « endgame », autrement dit le haut niveau, pourrait bien être décliné en deux modes à l’image de ce qui a été fait avec Lilith. Outre son combat normal, il existe aussi un défi appelé Écho de Lilith… surnommé Uber Lilith.

Varshan, tel qu’il apparaît en jeu. // Source : Blizzard

Sauf surprise, Varshan devrait donc être cet uber boss promis par Blizzard. Dans un cas comme dans l’autre, l’épreuve devra en tout cas être à la hauteur, car la saison 1 doit durer au moins trois mois. Il faudra par conséquent proposer un obstacle assez haut pour tenir en haleine les joueurs et les joueuses pendant toute cette durée. La richesse de la saison 1 sera, de fait, cruciale.

Pour les joueurs et les joueuses désirant se lancer dans cette nouvelle aventure, il y a plusieurs objectifs à compléter avant pour la commencer dans les meilleures dispositions possibles. Outre la campagne, qui doit être normalement complétée à cette date, il est conseillé d’explorer la carte au maximum et de trouver le plus d’autels de Lilith afin de bénéficier de bons bonus au départ.

