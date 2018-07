Epic Games et Funko ont officialisé un partenariat visant à commercialiser des figurines Pop! aux couleurs de Fortnite.

Les fans de Fortnite vont devoir faire de la place sur leurs étagères et passer un petit coup de fil à leur banquier. Parce qu’il ne pouvait vraisemblablement pas en être autrement, Epic Games a signé un deal avec Funko en vue de commercialiser du merchandising aux couleurs du jeu phénomène.

Cela signifie, concrètement, que les figurines Pop !, déjà disponibles pour de multiples licences, vont aussi se mettre à Fortnite. L’information a été officialisée le 18 juillet 2018 (via GlobeNewswire et un tweet de Funko).

It's true – @FortniteGame collectibles are coming from Funko ! Stay tuned for more info ! pic.twitter.com/ikGhoerkC6 — Funko (@OriginalFunko) July 18, 2018

Machine à cash

L’association entre Epic Games et Funko est d’une évidence implacable. Le spécialiste des jouets tirés de la pop culture est un touche-à-tout et Fortnite sera donc sa prochaine victime. Le géant promet une gamme composée de dix lignes, comprenant notamment des figurines (Pop !, 5 Star, Pint Size Heroes, Vynl) et des porte-clefs. La première salve de produits sera lancée pour la période des fêtes de fin d’année et disponible dans une majorité de magasins du monde entier.

CEO de Funko, Brian Mariotti promet une collection qui parlera aux fans de Fortnite et évoque une vraie stratégie merchandising avec plusieurs séries. Mark Rein, vice-président d’Epic Games, n’a pas caché son bonheur de voir son jeu être lié à Funko, marque très appréciée par le studio : « Nous espérons que nos fans sont aussi excités que nous avec tous ces objets cool qui arrivent. » Après la machine à cash virtuelle, place à celle en boutique physique.

Petite précision : si jamais il y a un lama dans le lot, il pourra être déplacé sans problème.