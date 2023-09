Epic Games a annoncé une mauvaise nouvelle pour les fans de Fortnite : une augmentation du prix des microtransactions, donc de la monnaie virtuelle V-bucks indispensable pour acheter des tenues.

Les parents vont devoir augmenter l’argent de poche donné à leurs enfants. Dans un communiqué publié le 27 septembre, Epic Games a une mauvaise nouvelle pour eux : « un ajustement des prix » dans Fortnite. Et, bien sûr, on ne parle pas d’un « ajustement » à la baisse, mais à la hausse. Concrètement, les microtransactions proposées dans le Battle Royale seront plus chères à compter du 27 octobre. Un changement qui concerne la France.

« Ces ajustements sont motivés par des facteurs économiques tels que l’inflation et les fluctuations des monnaies », justifie Epic Games, qui va surtout pouvoir s’enrichir encore plus. Pour rappel, Fortnite épouse un modèle économique free-to-play, signifiant qu’il n’est pas obligatoire de payer pour y jouer. En revanche, il comporte divers leviers pour pousser à dépenser son argent dans des objets cosmétiques, avec des méthodes qui ont été condamnées.

Fortnite n’échappe pas à l’inflation

La boutique de Fortnite s’articule autour d’une monnaie virtuelle, baptisée V-bucks. On en achète avec son vrai argent, puis on le dépense dans le jeu comme bon nous semble (on peut aussi en récupérer avec le passe de combat). Epic Games propose divers packs de V-bucks, correspondant à des sommes bien précises.

Voici l’évolution du prix des V-bucks :

Aujourd’hui À compter du 27/10 1 000 V-bucks 7,99 € 8,99 € (+ 12,5 %) 2 800 V-bucks 19,99 € 22,99 € (+ 15 %) 5 000 V-bucks 31,99 € 36,99 € (+ 15,6 %) 13 500 V-bucks 79,99 € 89,99 € (+ 12,5 %)

Comme on peut le constater, la hausse est supérieure à 10 % pour chaque option, et deux packs sont un peu moins impactés : le plus cher et le moins cher. On remarquera qu’Epic Games n’essaie même pas d’atténuer l’inflation en augmentant ne serait-ce que légèrement le nombre de V-bucks acquis à chaque transaction. Les sommes obtenues resteront les mêmes.

Cette nouvelle grille tarifaire concerne aussi le passe de combat (8,49 €) et les autres packs proposés en rotation. Le pack « Pirate préhistorique » passera de 3,99 € à 4,49 € tandis que « Coursier délivré » coûtera 17,99 € (au lieu de 15,99 €).

Malin, Epic Games n’augmentera pas le prix de l’abonnement au Club de Fortnite, qui coûte 11,99 € par mois. Il garantit un accès aux passes de combat et offre 1 000 V-bucks tous les mois, entre autres bonus. Une manière de récompenser les plus fidèles, et d’en attirer d’autres.