Objet de rumeur depuis le mois d’avril, le « Project Q » a été officialisé par Sony lors de son PlayStation Showcase. L’appareil, qui a l’apparence d’une Wii U, permettra de jouer à la PS5 grâce à Remote Play.

Surprise, Sony dévoile une nouvelle console (ou presque) ! À l’occasion de sa conférence PlayStation Showcase du 24 mai, le géant japonais a confirmé l’existence d’un nouvel appareil portable, surnommé pour l’instant « Project Q », qui est une sorte de manette avec une tablette intégrée. Sans en dire plus sur ses intentions, Sony a mentionné le fait que le Project Q permettrait de jouer aux jeux PS5 grâce à la technologie Remote Play, comme Insider Gaming le révélait en avril.

Un mix entre une Dualsense, une Wii U et une PSP

« Nous lançons un appareil qui vous permettra de diffuser n’importe quel jeu à partir de votre console PS5 en utilisant le Remote Play par Wi-Fi » a expliqué Jim Ryan, le patron de PlayStation, lors de la conférence qui a notamment mis en avant le jeu Spider-Man 2. « Il a un écran de 8 pouces et tous les boutons et fonctions de la manette Dualsense. »

Ce n’est pas un montage, il s’agit bien de la console de Sony. // Source : Capture Numerama

À quoi va servir le Project Q ? Plusieurs usages sont possibles.

Jouer à la PS5 quand quelqu’un d’autre regarde la télé à la maison (ou dans le lit, avant de dormir).

Jouer à la PS5 à distance, en accédant à sa console grâce à Remote Play. (Il suffit pour ça de laisser sa PS5 en veille et d’avoir une bonne connexion des deux côtés).

Jouer à de futurs titres en cloud gaming, quand Sony lancera un service performant.

Servir de second écran dans certains jeux, pour afficher une carte, par exemple. Mais Sony n’a pas confirmé cet usage.

À moins d’une énorme surprise, le Project Q ne semble pas être le successeur de la PSP et de la PSVita. L’appareil n’est qu’un écran au milieu d’une manette. On imagine aussi que son système d’exploitation sera très limité (avec seulement des réglages et un moyen de se connecter à une PS5 ?). Sony semble répondre à certains produits peu connus, comme le Logitech G Cloud, un appareil dédié seulement au cloud gaming. Reste à savoir pourquoi utiliser le Project Q plutôt qu’une tablette connectée à une manette Dualsense en Bluetooth.

Le Project Q peut-il devenir un accessoire indispensable de la PS5 ? Pour l’instant, Sony ne dit rien sur son prix ou sa date de sortie. Il faudra sans doute attendre de longs mois avant d’en savoir plus, et l’éventuel lancement d’un service de cloud gaming maison ?

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !