Flashback, le jeu culte des nineties, souffle ses 25 bougies et revient à cette occasion dans une édition anniversaire sur Switch. Fait rare, il sera aussi disponible dans une version collector distribuée en boutique.

Les joueurs bercés par les années 90 vous en parleront sans doute avec un souvenir ému. Flashback, à l’époque disponible sur Super Nintendo, Amiga et Megadrive, est considéré comme l’un de ces jeux d’aventure qui ont marqué l’Histoire vidéoludique. Après s’être exporté sur une palanquée de consoles, l’œuvre profite de son 25ème anniversaire pour s’installer sur Switch sous la houlette de Microïds.

Pour l’occasion, le jeu renaît sous un format physique distribué dans les boutiques traditionnelles. « À l’ancienne », aurait-on envie de dire (même si une e-version devrait probablement voir le jour).

Ainsi, dès le 7 juin 2018, nostalgiques comme néophytes n’auront que l’embarras du choix puisque seront proposées une version standard ainsi qu’une édition collector. Cette dernière contient un boîtier au visuel inédit, un manuel hommage à celui de 1993, la bande son numérique restaurée et une plaque métallique — bref, le nec plus ultra.

Deux niveaux de difficulté

En version standard comme à collectionneur, le gameur pourra choisir entre deux expériences de jeu. Aussi, les plus téméraires et/ou mélancoliques pourront se frotter à la version originale de 1993 (avec les pixels qui chatouillent la rétine et la difficulté de l’époque, cela va sans dire).

Les autres pourront tester le mode « moderne » qui bénéficie, en plus d’un coup de polish visuel et sonore, de tutoriels et d’une fonction « retour dans le temps », permettant aux joueurs de revenir pour affronter les passages les plus délicats — de mémoire, il y en a.

En France, le jeu est déjà disponible en précommande ici au prix de 39,99 €. Une coquette somme, certes, mais qui ne devrait pas freiner les amateurs.