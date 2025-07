Lecture Zen Résumer l'article

Une récente interview donnée par Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios, contient des indices sur ce qui se passera dans Avengers: Doomsday… et permet de réinterpréter le sens de certaines scènes post-générique.

À un an et demi de la sortie au cinéma d’Avengers: Doomsday, il est trop tôt pour avoir des certitudes définitives sur ce que Marvel Studios prévoit pour cette nouvelle grande réunion des super-héros. On sait cependant que Robert Downey Jr sera le Dr Doom, le grand méchant, et qu’il y aura beaucoup de monde à l’écran (mais pas tout le monde).

Pour le reste, on peut simplement s’en remettre aux déclarations des uns et des autres, et tracer des théories dont la véracité ne pourra être vérifiée qu’au moment de voir Avengers: Doomsday. Cependant, certaines prises de parole méritent un minimum d’attention. Surtout quand elles viennent du patron de Marvel Studios, Kevin Feige.

La suite de cet article contient des spoilers sur Thunderbolts* et Les Quatre Fantastiques : Premiers pas, qui ont respectivement fermé la phase 5 et ouvert la phase 6 du Marvel Cinematic Universe (MCU). N’allez pas plus loin si vous n’avez pas vu les plus récents films et que vous ne voulez pas vous divulgâcher quoi que ce soit.

Attention !

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Un indice du lieu où se passera Avengers: Doomsday

Au détour d’une interview publiée dans les colonnes du site officiel le 25 juillet, Kevin Feige a été sollicité pour savoir ce qu’il était en capacité de dire sur la façon dont les Quatre Fantastiques s’intégreront aux Avengers et aux X-Men. Il s’avère que les explications du big boss de Marvel Studios livrent un indice du lieu où se déroulera une partie de l’action.

« Dans le cas d’un film où les mondes menacent littéralement d’entrer en collision, c’est amusant de voir [les super-héros] se rendre visite les uns chez les autres. Prenons l’exemple du décor du Baxter Building : disons qu’il y avait au maximum 4 ou 5 personnes dans les Quatre Fantastiques. Et il y a beaucoup plus de monde [dans Doomsday] », a-t-il dit.

Pour qui ne parle pas le MCU troisième langue couramment, des explications s’imposent. La trame principale des aventures qu’on voit dans les films se passe sur la Terre-616, dans sa propre réalité et sa propre dimension. Mais, pour certains longs-métrages, l’aventure a lieu autre part. C’est le cas des Quatre Fantastiques, qui vivent sur la Terre-828.

C’est toute la logique du multivers, qui est déployée depuis la phase 4 du MCU. Des univers que l’on pensait hermétiquement étanches les uns par rapport aux autres finissent par se croiser. On l’a bien vu avec Spider-Man: No Way Home (avec les trois Spider-Man) et avec Deadpool et Wolverine (avec le retour de héros oubliés).

Dans les propos de Kevin Feige, le Baxter Building est le quartier général des Quatre Fantastiques. Il est donc sur la Terre-828. Et, à l’entendre, il y aura bientôt d’autres héros qui se trouveront sur place, c’est-à-dire dans un monde au look rétrofuturiste — ce qui sera l’occasion de le revoir, car cette esthétique est l’une des grandes forces du film.

Un appel à l’aide ? L’envoi d’une force expéditionnaire pour aller combattre Dr Doom ?

Dès lors, cela incite à réinterpréter le sens d’une scène post-générique des Thunderbolts* : dans celle-ci, on voit apparaître le vaisseau spatial des Quatre Fantastiques dans le ciel, avec son logo bien en évidence, pour ne pas laisser la moindre place au doute. On aurait pu penser qu’il s’agissait d’un éventuel exode, pour fuir Dr Doom.

On sait que Dr Doom se trouve sur Terre-828. Du moins, il s’y trouve au moment d’une scène post-générique (et on sait aussi que c’est Robert Downey Jr. qui joue bien le personnage, même si la scène est très courte et tout à fait frustrante). Et on sait enfin que Dr Doom semble s’intéresser de très près à Franklin, le fils de Reed Richards et Sue Storm.

Le vaisseau des Quatre Fantastiques. // Source : Marvel Studios

Pas besoin d’être grand clerc pour supposer que cet intérêt a sans doute été très mal accueilli par Sue Storm et par le reste de l’équipe. Comme on peut aisément supposer que le face-à-face qui a suivi s’est sûrement mal passé. Dès lors, le vaisseau que l’on voit à la fin de Thunderbolts* serait peut-être là parce que les Quatre Fantastiques ont besoin d’aide.

Cela pourrait ainsi concorder avec les propos de Kevin Feige : une équipe de super-héros serait mise sur pied, avec une bonne partie des Avengers, pour aller aider les Quatre Fantastiques sur la Terre-828. On quitterait alors un peu la Terre-616 pour se battre dans une autre dimension. En tout cas, il y aurait un prétexte pour passer d’un monde à l’autre.

Il reste maintenant à voir comment tout cela va s’articuler, et de quelle façon le scénario va organiser ce transfert interdimensionnel des super-héros.

Avengers 5 : Doomsday Il n’y a pas d’offres pour le moment

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama