La rumeur selon laquelle Pikachu devait être représenté avec une poitrine généreuse dans sa version américaine vient d’être confirmée. Une refonte graphique audacieuse, fort heureusement rapidement abandonnée.

Le rêve de nombreux artistes sur DeviantArt a presque été concrétisé par Nintendo of America. Un message publié le 28 juillet 2025 sur Reddit, et rapidement devenu viral, affirme que, lors de la localisation de Pokémon pour le marché international, des membres de Nintendo of America auraient proposé une version de Pikachu dotée d’une forte poitrine.

Bien que certains internautes aient suggéré que l’histoire provenait d’une erreur de traduction, le média japonais GameSpark soutient au contraire que la rumeur est bel et bien fondée.

Un design parfait, mis à mal par Nintendo of America. // Source : Nintendo

Les résultats de leur enquête, publiée le 29 juillet 2025, suggèrent en effet une volonté de sexualiser Pikachu pour le marché américain. C’est dans une interview datant de l’époque de Pokémon Or et Argent, un titre sorti sur Gameboy en 1999, que le PDG de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, évoque brièvement la localisation de la franchise pour le marché américain : « Quand on a présenté Pokémon pour la première fois [aux États-Unis], ils ont trouvé ça trop mignon. Notre équipe américaine a alors proposé un redesign du personnage, via une illustration que je ne montrerais jamais à personne, qui rappelait [la comédie musicale] Cats. Pikachu était transformé en chat tigré à forte poitrine ».

Pikachu à la convention furry

Cependant, il y a un twist. Il faut savoir que dans la langue japonaise, le kanji 胸, qui se lit mune, signifie la poitrine au sens large. Seuls quelques entretiens en japonais relayent cette histoire, et la traduction ne permet pas de dire précisément si Nintendo of America voulait que Pikachu ait une forte poitrine, ou des gros pectoraux.

Cette figurine Pikachu ne lance pas d’éclairs, elle les soulève. // Source : Allbiz

Lors de la présentation des résultats financiers de Nintendo en 2008, Satoru Iwata, alors président de Nintendo, a déclaré, lors des discussions initiales concernant la franchise Pokémon à l’étranger : « On ne peut pas appeler ça un monstre quelque chose d’aussi mignon, les monstres devraient être plus forts et plus terrifiants. » Mais après avoir reçu justement un concept art d’un Pikachu musclé, Satoru Iwata se souvient avoir pensé : « Impossible de montrer ça aux créateurs de Pokémon ! »

Tsunekazu Ishihara aurait cependant précisé que le Pikachu présenté par Nintendo of America ressemblait à « ces filles qui font des cosplays de Pikachu lors des conventions d’anime. » Les créations japonaises sont finalement acceptées et le mystère reste donc entier quant au Pikachu imaginé par les équipes américaines de Nintendo. Un redesign qu’auraient sans doute approuvé les fans d’anthropomorphisme.

