[Précommande] Quelques jours après avoir présenté sa campagne solo, Battlefield 6 a levé le voile sur son mode multijoueur. L’occasion pour Electronic Arts de préciser les contours de son lancement, les différentes éditions disponibles et les modalités d’accès aux phases de bêta en France.

Quatre ans après Battlefield 2042, EA relance enfin sa franchise phare avec un nouvel épisode très attendu. Le 24 juillet, Battlefield 6 s’est d’abord dévoilé à travers une bande-annonce centrée sur la campagne solo. On y découvre une intrigue autour de neuf missions réparties entre Brooklyn, Gibraltar, le Caire et le Tadjikistan et un retour assumé à une narration plus classique, après les approches plus éclatées des derniers épisodes.

Mais c’est ce 31 juillet, lors d’un livestream que DICE a levé officiellement le voile sur son très attendu mode multijoueur. L’événement a permis de découvrir les premières séquences de gameplay, les cartes, les modes disponibles et plusieurs mécaniques clés, mais aussi d’en apprendre davantage sur les conditions de lancement du jeu.

Où et quand précommander Battlefield 6 ?

Battlefield 6 est officiellement prévu le 10 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series au prix de 79,99 € pour l’édition standard et 69,99 € pour la version PC.

Le jeu sortira également en version en « Édition Phantom » à 109,99 €, une version plus premium avec un bundle contenant :

4 skins de soldats ;

le battle pass avec 25 rangs déjà passés ;

l’arme Shrouded ;

l’arme drop Shadow ;

des cosmétiques d’armes ;

et un skin de tank.

Battlefield 6 Phantom Edition // Source : Capture d’écran

Une beta ouverte pour Battlefield 6 en amont ?

Précommander Battlefield 6 donnera un accès anticipé. Cela permet de participer à une phase de bêta fermée, qui précède une bêta ouverte accessible à tous. Une pratique désormais courante pour ce genre de jeux. Au-delà de convaincre manette en main, cette approche permet aussi de corriger les derniers bugs et de recueillir les retours des joueurs dans la dernière ligne droite avant la sortie. Marathon en est l’un des exemples récents : mieux vaut ajuster en amont que rater le lancement.

La première bêta débutera en accès fermé les 7 et 8 août pour les joueurs ayant précommandé ou obtenu un code via Twitch Drops. Elle sera ensuite ouverte à tous les joueurs du 9 au 10 août, suivie d’une seconde bêta ouverte du 14 au 17 août.

Quelle configuration PC pour Battlefield 6 ?

Configuration Minimum Recommandée (Équilibrée) Recommandée (Performances) Paramètres graphiques 1080p à 30 FPS

Paramètres bas 1440p à 60 FPS

Paramètres élevés 1080p à 80 FPS+

Paramètres bas Carte graphique Nvidia RTX 2060

AMD Radeon RX 5600 XT

Intel Arc A380 Nvidia RTX 3060 Ti

AMD Radeon RX 6700 XT

Intel Arc B580 Nvidia RTX 3060 Ti

AMD Radeon RX 6700 XT

Intel Arc B580 Mémoire vidéo 6 Go 8 Go 8 Go Processeur Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-10700

AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i7-10700

AMD Ryzen 7 3700X RAM 16 Go

(Dual channel 2133 MHz) 16 Go

(Dual channel 3200 MHz) 16 Go

(Dual channel 3200 MHz) Système d’exploitation Windows 10** Windows 11 64-bit Windows 11 64-bit DirectX DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 Espace disque 75 Go* (disque dur)

(Au lancement) 75 Go* (SSD)

(Au lancement) 75 Go* (SSD)

(Au lancement) TPM 2.0 activé Requis Requis Requis Démarrage sécurisé UEFI activé Requis Requis Requis Compatible HVCI Requis Requis Requis Compatible VBS Requis Requis Requis

À quoi s’attendre pour ce nouveau Battlefield 6 ?

Après le revers de Battlefield 2042, EA joue gros avec ce sixième opus, qui revient à une formule plus classique. Battlefield 6 se déroule dans un contexte de guerre contemporaine opposant l’OTAN à une milice privée baptisée la Pax Armata. La campagne solo (enfin de retour depuis Battlefield V, sorti en novembre 2018) proposera 9 missions réparties sur plusieurs zones de conflit en 2027, de Brooklyn au Caire, en passant par le Tadjikistan et Gibraltar. C’est un retour à une narration plus structurée, portée par le studio Motive, connu pour son travail sur Dead Space. Chaque mission promet un gameplay immersif. L’objectif est clair : renouer avec l’intensité cinématographique qui a fait le succès des premiers volets.

Battlefield 6 // Source : EA

Côté multijoueur, Battlefield 6 proposera 14 cartes dès le lancement (en Égypte, à Brooklyn, au Tajikistan…). Le système de classes fait son retour, avec quatre rôles classiques (Assaut, Ingénieur, Éclaireur, Soutien), mais intégrés dans un système hybride. Les joueurs auront le choix entre un mode verrouillé (armes liées aux classes) et un mode ouvert (toutes les armes accessibles). Cette souplesse pourrait séduire aussi bien les puristes que les profils plus casual. Les modes emblématiques comme Conquête, Rush ou encore Team Deathmatch Domination feront également leur retour

Multijoueur Battlefield 6 // Source : Capture d’écran

Le gameplay promet également plus de verticalité, une destruction environnementale encore plus permissive, et des mécaniques inédites comme la possibilité de traîner ses coéquipiers, l’accrochage aux véhicules en mouvement ou encore un sprint accroupi. Le tout tournant sur une version avancée du moteur Frostbite.

Ce nouveau moteur permettra même aux joueurs de créer leurs propres cartes et modes de jeu, ouvrant la voie à une personnalisation bien plus poussée qu’auparavant.

Création map Battlefield 6 // Source : Numerama

Au-delà des bases bien solides, Battlefield 6 cherche aussi à sortir des sentiers battus. Un mode Battlefield Royale, free-to-play et séparé du jeu principal, est prévu. DICE compte bien prendre sa part dans un catalogue déjà riche en Warzone (Call of Duty), Fortnite, Apex et compagnie.

Ce mode inédit teasé à la fin de la présentation arrivera plusieurs mois après le lancement, avec une carte dédiée en Californie, d’un système de métro souterrain, de missions prioritaires et même d’un mode de spectateur post-mortem.

