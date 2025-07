Lecture Zen Résumer l'article

Le directeur de la publication au sein du studio Larian a révélé une statistique étonnante sur Baldur’s Gate 3 : le temps médian des joueuses et des joueurs est de 62 heures et 55 minutes.

Combien de temps avez-vous joué à Baldur’s Gate 3 ? Si vous avez tenu moins de 63 heures, alors vous faites partie de la première moitié de la communauté. Directeur de la publication au sein de Larian Studios, Michael Douse a révélé une statistique étonnante sur X, dans un message publié le 29 juillet. Elle concerne les joueuses et les joueurs PC.

« Le temps de jeu médian de la version Steam de Baldur’s Gate 3 est de 62 heures et 55 minutes. Cela veut donc dire que ceux d’entre vous qui atteignent un peu plus de 60 heures ne font qu’effleurer la moyenne », relève-t-il.

62 heures et 55 minutes : le temps de jeu médian sur Baldur’s Gate 3

Michael Douse n’indique pas le temps de jeu moyen, mais bien le temps de jeu médian, ce qui n’est pas tout à fait la même chose. Concrètement, 50 % des propriétaires d’une version Steam de Baldur’s Gate 3 ont joué moins de 62 heures et 55 minutes. L’autre moitié a donc dépassé cette marque. Cela veut aussi dire que le nombre de fans ayant franchi la barre des 100 heures ne doit pas être très élevé non plus.

Si l’on en croit les données fournies par le site HowLongToBeat, qui renseigne sur le temps de jeu nécessaire pour terminer un jeu, il faut environ 72 heures pour voir le générique de fin de Baldur’s Gate 3, en se concentrant uniquement sur les quêtes principales. Avec les tâches secondaires, le temps de jeu passe à 114 heures. Et pour les 100 % ? On grimpe à 175 heures. Ces chiffres montrent que 62 heures et 55 minutes ne représentent pas grand-chose pour un jeu aussi fourni que Baldur’s Gate 3.

Un internaute témoigne d’ailleurs : « 62 heures ? Je pense que la plupart des gens n’ont même pas terminé le jeu ou sont allés vite en passant outre la majorité du contenu et les cinématiques ? J’ai environ 250 heures sur ma première et seule partie. » D’autres répondent à Michael Douse en partageant leur temps de jeu, et certains se comptent en plusieurs centaines d’heures. Bref, si vous êtes dans la première moitié, il va falloir mettre les bouchées doubles pour vraiment profiter de l’un des jeux les plus marquants de ces dernières années.

