Lecture Zen Résumer l'article

La série de SF, adaptée de la fameuse saga et attendue pour le 13 août 2025 sur Disney+, sera assurément l’un des grands évènements de cet été. D’autant que Noah Hawley, le créateur d’Alien : Earth, l’a déjà comparée à un autre monument de la télévision : Game of Thrones.

D’un côté, une saga de science-fiction iconique, qui nous emmène dans les confins de l’espace pour mieux nous terrifier, grâce à des créatures tapies dans l’ombre d’un vaisseau. De l’autre, une épopée monumentale en 8 saisons, qui mélange dragons, Marcheurs Blancs, guerres familiales et destins tragiques. Sur le papier, Alien et Game of Thrones n’ont donc, a priori, rien en commun.

Pourtant, une nouvelle série pourrait bien changer la donne. Dirigée par Noah Hawley (Fargo, Legion), Alien : Earth va débarquer sur Disney+, dès le 13 août 2025. Et elle pourrait posséder bien plus de points communs avec le Trône de Fer, qu’on ne le pense.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Des Aliens ou des Marcheurs Blancs ?

Dans un entretien accordé au site américain Bloody Disgusting le 29 juillet 2025, Noah Hawley a ainsi évoqué ses inspirations pour créer Alien : Earth. Au-delà des films originaux, qui ont bien évidemment constitué la base du projet, le showrunner est allé puiser d’autres influences bien plus loin : du côté de Westeros.

« Pour moi, c’est comme si on avait produit 6 films sur les Marcheurs Blancs, puis qu’on avait décidé de faire une série à partir de ça, et que Game of Thrones était née. Les monstres ont une place définitivement centrale dans tout ça, mais de quoi parle vraiment la série ? »

Les Aliens sont de retour. // Source : 20th Century Fox

En plus des xénomorphes habituels, bien connus des fans de la saga Alien, le créateur de la série a ainsi fait le choix d’intégrer de nouvelles créatures tout aussi dégoûtantes au centre de son intrigue. Mais pas n’importe comment : « Si l’on revient en arrière et que l’on regarde le premier épisode de Game of Thrones, cela commence avec les Marcheurs Blancs. Ils existent, ils tiennent bon. On peut estimer que sept saisons pour obtenir une confrontation avec eux, c’était beaucoup trop long. Mais de mon point de vue, ce n’est pas le cas, et c’est ce que j’ai fait avec Legion aussi, d’enlever les superpouvoirs du cœur du récit. De quoi parle la série, une fois que les monstres sont retirés de l’équation ? Il faut que ce soit une vraie bonne série dramatique. Et ensuite, on ajoute les monstres. Cela devient un bonus que l’on reçoit, plutôt que de juste dire ‘ok, on va avoir des monstres, de l’action et de l’horreur’. Et après ? »

Cette vision de Noah Hawley présage plutôt du bon pour la série Alien : Earth, qui sera aussi infusée, comme les films avant elle, d’une réflexion sur « l’humanité, l’intelligence artificielle et ce passé dont on ne peut pas s’échapper ». Pour découvrir ce que tout cela signifie, exactement, il faudra patienter jusqu’au 13 août, pour la sortie des deux premiers épisodes sur Disney+.

Alien : Earth Il n’y a pas d’offres pour le moment

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama